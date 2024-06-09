İsraillilerin Nablus'a düzenlediği baskında 6 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsraillilerin Nablus'a düzenlediği baskında 6 Filistinli yaralandı

İsraillilerin Nablus\'a düzenlediği baskında 6 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlenen baskında, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinliyi yaraladı. İsrail güçleri, Filistinlilere ateş açarak karşılık verdi ve bir ambulansı alıkoydu. Son dönemde, Gazze Şeridi'ne saldırının başlamasından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

09.06.2024 18:09
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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, askerlerin korumasında Nablus'a bağlı Urif kasabasında bir eve saldırdı ve bir aracı ateşe verdi. Kasaba halkının karşılık vermesi üzerine İsrail güçleri Filistinlilere ateş açarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu çatışmada, 4'ü gerçek mermi, 1'i şarapnel diğeri ise taşla olmak üzere 6 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca, yaralılardan birini Rafidia Hastanesi'ne nakletmeye çalışan Kızılay'a bağlı bir ambulansı Nablus'un güneybatısındaki bir askeri kontrol noktasında alıkoydu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, Kızılay, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsraillilerin Nablus'a düzenlediği baskında 6 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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