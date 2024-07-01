İsraillilerin Nablus'a düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsraillilerin Nablus'a düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlenen saldırıda, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından 3 Filistinli yaralandı. Saldırıda gerçek mermi, ses bombası ve biber gazı kullanıldı. İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 556'ya yükseldi.

01.07.2024 22:29
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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'ta Asıra Kabeliyye beldesine saldırı düzenledi.

İsraillilerin darbettiği ve taş attığı 3 Filistinli yaralandı.

Habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile askerler, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı Um Hayr bölgesinde Filistinlilere saldırı düzenledi.

Gerçek mermi, ses bombası ve biber gazı kullanılan saldırıda onlarca kişi gazdan etkilendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 556'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsraillilerin Nablus'a düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsraillilerin Nablus'a düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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