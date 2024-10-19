İstanbul 2 Nolu Barosu Genel Kurulu Başladı

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İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığının, 3 adayın yarıştığı seçimlerinin de yapılacağı 3. Olağan Genel Kurulu başladı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'ndeki genel kurulun ilk gününde, mevcut başkan Yasin Şamlı'nın yanı sıra Ahmet Yılmaz ile Murat Güneş'in aday olduğu baro başkanlığı seçimleri için toplanıldı.

Genel kurula, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile çok sayıda avukat katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurulda, divan genel kurulu başkanı ve üyelerinin seçimi yapıldı.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, yaptığı konuşmada baroların kuruluşuyla birlikte avukatların baro tercih etme imkanına sahip olduklarını söyledi.

Eskiden avukatların inançlarına ve değerlerine hakaret edilse dahi tek baroya üye olmak zorunda olduğunu dile getiren Şamlı, 2 Nolu Baronun kurulmasıyla bu sorunun ortadan kalktığını belirtti.

Şamlı, barolarının milletin inanç ve değerlerine uygun hukuk üretim merkezi olduğunu, baro başkanının, üyelerinin ve avukatlık stajını gerçekleştiren kişilerin sadece mesleki değil şahsi sorunlarıyla da ilgilenmesi gerektiğini kaydederek, "Ruhsat verdiğim kardeşlerimi tek tek aradım. 'Bir sıkıntınız var mı, ofisiniz var mı, bağlı mı çalışıyorsunuz, ekonomik sıkıntınız var mı, Baromuz sizin için ne yapabilir?' diye sordum. Aldığım cevapta, 'Ne böyle bir baro gördüm ne de böyle bir uygulama gördüm' dediler." ifadelerini kullandı.

"Bu baronun mensubu olmaktan gurur duyuyorum"

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarına ilişkin hazırladıkları 8 klasörden oluşan dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Birleşmiş Milletlere (BM) sunduklarına dikkati çeken Şamlı, şunları kaydetti:

"UCM'nin savcısı bizim delillerimizi gördüğü zaman şaşırdı. 'Biz Gazze'ye giremiyoruz, siz bu delilleri nasıl aldınız?' diye sordu. Bizzat Gazze'deki bir kişiyle görüntülü olarak irtibat kurduk. O telefondan 'Şu bina BM'ydi. Şu bina hastane, şu bina okuldu. Ben bizzat bombalandığını gördüm' dedi. İşte biz bunu götürdük. Soykırım durması için bir kamuoyu oluşsun diye dünya genelinde bu başvurumuzu açtık. 12 farklı ülkeden 3 bin 61 hukukçu imza attı. Bu bir taraftan soykırımın durması için hukukçu sorumluluğuyla hareket ettiğimizi ifade ediyor, bir taraftan da hukuk tarihinde bir baro yok ki onun bir faaliyeti 12 ülkede 3 bin 61 imza atmış olsun. Bu sizin katılımlarınızla oldu. Bu baro bütün üyelerinin barosu, anahtarı bütün üyelerinin elindedir. Bu baronun mensubu olmaktan gurur duyuyorum."

Olağan Genel Kurul, baro üyelerinin yargı ve meslek sorunlarının görüşülmesi, 2022-2024 yılına ait mali raporun okunup, görüşülmesiyle devam ediyor.