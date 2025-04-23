İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığı tarafından 2 mobil aşevi aracı kente gönderildi.
Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından 2 mobil aşevi aracının İstanbul'da hizmet vermesi için yola çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, durumun yakından takip edildiği vurgulanarak, "Kızılay ailesi olarak destek olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'a Kızılay'dan Mobil Aşevi Desteği - Son Dakika
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