İstanbul Adliyesi Saldırısı Sanığı Necmiye Birkoç\'un Duruşması Devam Ediyor

Güncel

İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısının faillerinden Pınar Birkoç'un ablası olan ve saldırıyla ilgili de tutuklanan sanık Necmiye Birkoç'un terör örgütü DHKP-C'ye yönelik "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Necmiye Birkoç ve avukatı katıldı.

Sanık Birkoç, 6 Şubat'ta meydana gelen terör saldırısının ardından yeniden savunma yapmak istediğini söyledi.

Birkoç, bir kişinin yalan beyanı üzerine tutuklandığını öne sürerek, "Saldırıdan bir gün önce 5 Şubat akşamı kardeşim Pınar Birkoç ve arkadaşım cezaevine görüşe geldi. Dosyam üzerine konuştuk. Duruşmada tahliye olmam ve cezaevinden beni almaları üzerine konuştuk. Mahkemeye gelip gelmeyeceğim belli değildi. Mahkemeye gelmek için dilekçe vermiştim. Mahkemeye katılmam suç teşkil etmez." ifadelerini kullandı.

Sanık Birkoç, İstanbul Adliyesi'ne yönelik 6 Şubat'taki saldırı sırasında duruşmada izleyiciler arasında bulunan ve saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ablası Necla Birkoç'un İstanbul'a çalışmak amacıyla geldiğini söyledi.

Ablasının, 6 Şubat'taki duruşmaya kendisiyle ilgili SGK dökümünü ve ikametgahını getirmek amacıyla geldiğini savunan Necmiye Birkoç, şöyle devam etti:

"Saldırıdan haberim yoktu. Duruşmadan çıkarıldıktan ve saldırıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra savcıdan öğrendim. Kardeşimin yaptığından biz sorumlu tutulduk. Ben daha 2 aydır tutukluyum, sizi rehin alacakmışım gibi senaryolar kuruldu. O gün burada olanlar çok kötü tesadüftü. Kardeşimin yaptığından ailesi sorumlu tutulamaz. O gün bütün gün televizyon ve gazeteler bizi reklam etti. Biz sizi rehin alıp kaçacakmışız. Böyle bir şey yapacak olsam benim hal ve hareketlerimden anlardınız. Ben örgüt lideri miyim ya da önemli birimiyim de beni buradan kaçıracaklar."

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Necmiye Birkoç'un dosyasının ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine hükmetti. Sanık C.Ö'nün bir sonraki duruşmada dinlenilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütü DHKP-C içerisinde faaliyette bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan C.Ö'nün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi üzerine 31 Ekim 2023'te alınan ifadesine yer veriliyor.

C.Ö. ifadesinde, Şanlıurfa Suruç'ta Temmuz 2015'te patlama olması nedeniyle örgüt tarafından Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde protesto amacıyla eylem yapılacağını, bu nedenle kendisine verilen molotofkokteyllerini mahalle sorumlusu olarak bildiği sanık Necmiye Birkoç'a verdiğini anlattı.

Sanık Birkoç'u, Gazi Mahallesi'ndeki olaylar sırasında polise molotofkokteyli ve taş atarken gördüğünü aktaran C.Ö, Birkoç'un ayrıca grubu yönlendirdiğini de kaydetti.

İddianamede, örgütün Nurtepe Mahallesi alan yapılanması sorumlusu olan sanık Birkoç'un örgüt adına eylem hazırlığı yaptığı, Kent Ormanı'nda silah eğitimi aldığı dile getiriliyor.

Sanığın, Dilek Doğan'ın ölümüyle ilgili olaylara katılarak polise silahlı saldırıda bulunduğuna dair tanık beyanları, olay yeri inceleme raporu ile emniyetin tutanakları olduğu aktarılan iddianamede, Birkoç'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Adliyesi'ne yönelik silahlı saldırı

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Polis ekipleri, olay günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan duruşması bulunan Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç ile duruşmaya izleyici olarak katılan diğer kardeş Necla Birkoç ile bazı kişileri gözaltına almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Necmiye Birkoç ve Necla Birkoç'un da bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı.

Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturmada da 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.