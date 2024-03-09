İstanbul, Aydın, İzmir ve Diyarbakır'da suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Aydın, İzmir ve Diyarbakır'da faaliyet gösteren ve örgütlü şekilde suç işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart günü İstanbul, Aydın, İzmir ve Diyarbakır'da faaliyet gösteren ve örgütlü şekilde suç işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 6'sının cezaevinde olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden cezaevinde olan 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 13 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, il genelinde faaliyet gösteren ve organize şekilde suç işleyen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; Şahısların, sermaye sahibi iş insanlarından haksız maddi menfaat temini amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit, 6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, ısrarlı takip olmak üzere toplamda 6 eyleme karıştığı tespit edilmiş, cezaevlerinde bulunan 6 şahıs dahil olmak üzere 19 şüpheli şahıs 05.03.2024 tarihinde, İstanbul merkezli Aydın, İzmir ve Diyarbakır illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ile 102 adet farklı
ebatlarda fişek ele geçirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan, 08.03.2024 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca, 6 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 13 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."
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