İstanbul'da Lale Bayramı 11-12 Nisan'da Kutlanacak

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin simgesi haline gelen laleleri bu bahar da İstanbullularla buluşturuyor. Kentin tarihi koru ve parklarına dikilen 3 milyon 580 bin lale, Nisan ayının gelişiyle birlikte şehri bir açık hava sergisine dönüştürdü. İstanbullular bu yıl Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu ve Hıdiv Korusu olmak üzere dört ana merkezde laleleri doyasıya seyredebilecek.

İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İstanbul'un tarihi dokusunu bu bahar da milyonlarca lale ile süsledi. Şehrin en önemli yeşil alanlarında yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl toplam 3 milyon 580 bin lale toprakla buluşturularak İstanbullular için görsel şölen hazırlandı.

İBB sorumluluk alanındaki tarihi alanlarda gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında bu yıl; Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu ve Hıdiv Korusu olmak üzere dört ana merkezde yoğun bir peyzaj çalışması yürütüldü. Mevsimsel peyzaj düzenlemeleriyle estetik bir görünüme kavuşan bu alanlar, yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldi.

"Lale Bayramı 11-12 Nisan'da"

Baharın gelişini kutlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Lale Bayramı, bu yıl da İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Kültür Dairesi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleşiyor. 11-12 Nisan tarihlerinde Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu, Hıdiv Korusu birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.