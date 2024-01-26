 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Bahçelievler'de Otomobil Çalan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Bahçelievler'de Otomobil Çalan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 2 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, çaldıkları otomobille Şişli'de yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Bahçelievler\'de Otomobil Çalan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı
26.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:38
Abone Ol

İstanbul Bahçelievler'de otomobil çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili çaldığı belirlenen 2 zanlıyı takibe aldı.

Şüpheliler, çaldıkları otomobille Şişli'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 şüphelinin park halindeki otomobilin kapısını açtıktan sonra yaklaşık 1 dakikalık uğraş sonucu aracı çalıştırarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Bahçelievler, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Bahçelievler'de Otomobil Çalan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika


11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:10
Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı

Son Dakika
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
11:01 Dolar 30,32 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:30:02. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler'de Otomobil Çalan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement