İstanbul Bakırköy'de trafik kazasının ardından çıkan tartışmada futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darbettiği ileri sürülen sanığın yargılanması başladı - Son Dakika
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İstanbul Bakırköy'de trafik kazasının ardından çıkan tartışmada futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darbettiği ileri sürülen sanığın yargılanması başladı

Bakırköy'de yaşanan trafik kazasının ardından çıkan tartışmada futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darbettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık ve tanıklar ifade verirken, mahkeme olaya ilişkin görüntülerin incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

26.07.2024 13:33
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İstanbul Bakırköy'de trafik kazasının ardından çıkan tartışmada futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darbettiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Yavuz Dağ, müşteki Uzunhan'ın avukatı ile tanık Ferdi Baştan hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Dağ, müştekiyle kaza nedeniyle tartıştıklarını söyledi.

Kazaya müştekinin sebebiyet verdiğini ancak bunu kabul etmediğini savunan Dağ, tartışma esnasında karşılıklı yumruk atmaya çalıştıklarını öne sürdü.

İlk yumruğu müştekinin atmaya çalıştığını iddia eden Dağ, "Savunma amacıyla sadece yumruk atmak istedim ama ona değmedi. O esnada sarılıp birlikte yere düştük. Akabinde orada bulunanlar bizi ayırdılar. Ben yerdeyken müşteki bana halen vurmaya devam etmiştir. Ben de olay nedeniyle yaralandım. Müştekinin bacağındaki yaralanma bu olay nedeniyle meydana gelmemiştir. Kazadan sonra sürekli olarak kamera görüntülerinden de görüleceği üzere ayağını tutuyordu. Muhtemelen kazada ayağı yaralanmıştır ya da kendisi futbolcu olması sebebiyle daha evvel bu şekilde sakatlığı vardır." diye konuştu.

Müştekinin bacağına yönelik bir eylemi olmadığını belirten Dağ, kendisine "ezik" ile "cahil" demesi üzerine müşteki Uzunhan'a "Bak, denetimdeyim. Konuşmalarına dikkat et, yoksa seni ezerim." dediğini aktardı.

Tanık Ferdi Baştan ise olay günü sanığın kendi aracına çarptığını, o sırada aracıyla sanığın arkasında bulunan müşteki Emrecan Uzunhan'ın olay yerinden ayrılmak istediğini söyledi.

Sanık Dağ'ın müştekiye "olay yerinden ayrılmaması gerektiğini, tutanak tutulacağını" söylediğini dile getiren Baştan, şunları kaydetti:

"Sanığınki yürümediği için benim aracımla benzinliğe geldi. Sanık, müştekiye 'Sen benim aracıma vurunca ben öyle kaza yaptım.' dedi. Ardından sözlü tartışma yaşandı. Birbirlerine orada vurma teşebbüsleri olmadı. Ben evrak fotokopisi almak için yönetim tarafına geçmiştim. O esnada kavga olayı olmuş. Ben olaya bizzat şahit olmadım."

Ara kararını açıklayan mahkeme, olaya ilişkin görüntülerin, inceleme için bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

Hakim dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Temmuz 2023'te Bakırköy'de yaşanan olayda sanık Yavuz Dağ ile müşteki Emrecan Uzunhan arasında trafikte tartışma yaşandığı belirtildi.

Tarafların hasar tespiti için bir benzin istasyonuna gittikleri, Yavuz Dağ'ın Emrecan Uzunhan'a 'Y... y... gülme. Kibirli birisin, infazım olmasa seni burada delik deşik ederdim.' dediği aktarılan iddianamede, sanığın müştekiyi tutarak yere çarptığı ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde eylemde bulunduğu kaydedildi.

Sanık Dağ'ın "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar, "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Bakırköy'de trafik kazasının ardından çıkan tartışmada futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darbettiği ileri sürülen sanığın yargılanması başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Bakırköy'de trafik kazasının ardından çıkan tartışmada futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darbettiği ileri sürülen sanığın yargılanması başladı - Son Dakika
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