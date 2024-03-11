İstanbul Bakırköy\'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

NÜK:

Tır şöförü geçide girerken azami yüksekliğe bakmamış mı..? Ya da asfalt çalışması yapıldı da, yapan taşeron firma hiçbir denetim olmadan kafasına göre mi ayarladı asfalt kalınlığını.. Her ne olduysa kimseye birşey olmaz .. Vah gidene..!!!