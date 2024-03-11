İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü - Son Dakika
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İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

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İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

11.03.2024 20:10  Güncelleme: 20:43
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İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobildeki sürücü Recep A. (45) ile Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybetti.

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

YÜKÜ HAFİFLETMEK İÇİN DORSEDEKİ YÜKLERİ BOŞALTTILAR

Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla tırın dorsesindeki kese kağıtları boşaltılarak yükü hafifletilmeye çalışıldı. Daha sonra tırın dorsesi vinç yardımıyla kaldırılıp, altında kalan otomobil çıkartıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılan cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, tırın kaldırılması için de çalışma yapılıyor. Öte yandan, kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Mehmet F. gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Olay yerinden görüntüler:

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
İstanbul Bakırköy\'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

Bakırköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İbrahim Yıldırım: Allah böyle bir ölüm yaşatmasın kimseye :( 48 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn: O tır, devrilmişken bile zor sığıyor geçidin altına. Nasıl bir kafayla girdin oraya ? Hem kendini yaktın, hem masumları! 33 0 Yanıtla
  • NÜK: Tır şöförü geçide girerken azami yüksekliğe bakmamış mı..? Ya da asfalt çalışması yapıldı da, yapan taşeron firma hiçbir denetim olmadan kafasına göre mi ayarladı asfalt kalınlığını.. Her ne olduysa kimseye birşey olmaz .. Vah gidene..!!! 26 1 Yanıtla
  • Tahsin Koldemir: Bu nasıl tır şoförü yüksekliği bilmiyormu resmen 4 insanı öldürmüş 16 2 Yanıtla

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