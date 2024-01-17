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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Artıyor

İstanbul'da ardı ardına gelen yağışlı sistemlerle birlikte barajlardaki doluluk oranları hızla artıyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 58.91 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında adeta kuruyan Büyükçekmece Baraj gölü havzası, yağışlarla birlikte tekrar suyla doldu. İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60'a dayandı.

İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Artıyor
17.01.2024 - 11:21,  Güncelleme: 11:24
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İSTANBUL'da yağışlı sistemlerin birbiri ardında gelmesiyle barajlardaki doluluk oranlarındaki artış hızla sürüyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 58.91 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86'ya kadar düşerek adeta kuruyan Büyükçekmece Baraj gölü havzası yağışlardan payını aldı. Baraj gölündeki doluluk oranı yüzde 51.08'e yükselirken çöle dönen alanlar yeniden suyla doldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 60'A DAYANDI

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından, Kasım ayında başlayan yağmurlarla birlikte dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi hızla yükselmeye devam ederken ortalama doluluk oranı yüzde 60'a dayandı.

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle yüzde 58.91'e kadar yükselen baraj doluluk oranları, geçtiğimiz aylarda yüzde 16'ya kadar gerilemişti. İSKİ'nin istatistiklerine göre bir yıl önce aynı tarihte baraj doluluk oranı ortalama yüzde 30.82 olarak ölçülmüştü.

BÜYÜKÇEKMECE BARAJ GÖLÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajı, bu artıştan olumlu yönde etkilendi. Geçtiğimiz ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86'ya kadar gerileyen ve adeta kuruyan baraj gölü havzası adeta çöle dönmüştü. Daha önce balıkların yüzdüğü alanlarda otomobillerle rahatlıkla ilerlenebilir hale gelmişti. Barajdan su alımı İSKİ tarafından kesilmişti. Ancak yağışlarla birlikte hızla dolmaya başlayan baraj gölünde bugün ölçülen baraj doluluk oranı yüzde 51.08 olarak ölçüldü. Çöle dönen alanlar tekrar suyla kavuştu. Bölgedeki değişim havadan görüntülendi. İstanbul'un barajlarının en dolu olanı yüzde 84.05 doluluk oranıyla Elmalı barajı oldu. Bu barajı yüzde 77.76'le Ömerli barajı izledi. İSKİ verilerine göre şu anda doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 26.43 ile Papuçdere barajı oldu.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları

Elmalı yüzde 84.05

Ömerli yüzde 77.76

Darlık yüzde 73.37

Alibeyköy yüzde 69.45

Istrancalar yüzde 48.58

Büyükçekmece yüzde 51.08

Terkos yüzde 48.95

Kazandere yüzde 42.49

Sazlıdere yüzde 41.37

Papuçdere yüzde 26.43

Kaynak: DHA
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