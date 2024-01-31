İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70\'i geçti

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre ortalama baraj doluluk oranı yüzde 70'i geçti. Geçtiğimiz Ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86'ya kadar düşen Büyükçekmece Baraj gölü son yağışlardan payını aldı. Baraj gölündeki doluluk oranı yüzde 66.48'e yükselirken kuruyan alanlar yeniden suyla doldu.
İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından, Kasım ayında başlayan yağmurlarla dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 70'i geçti. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle yüzde 70.05 olarak ölçülen barajların doluluk oranları, geçtiğimiz aylarda yüzde 16'ya kadar gerilemişti. İSKİ istatistiklerine göre bir yıl önce aynı tarihte baraj doluluk oranı ortalama yüzde 51.11 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajı da, bu artıştan olumlu yönde etkilendi. Baraj gölündeki doluluk oranı geçtiğimiz Ekim ayında yüzde 3.86'ya kadar gerilemişti. Barajdan su alımı İSKİ tarafından kesilmişti. Yağışlardan olumlu etkilenen baraj gölünde doluluk oranı bugün yüzde 66.48 olarak ölçüldü; kuruyan alanlar tekrar suyla doldu. Baraj gölündeki değişim havadan da görüntülendi. İstanbul'un barajlarında en yüksek doluluk oranı yüzde 89.21 ile Elmalı barajında ölçüldü. Elmalı Barajı'nı yüzde 86.97 doluluk oranıyla Ömerli barajı izledi. İSKİ verilerine göre doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 36.66 ile Papuçdere barajı olarak kayıtlara geçti.
İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları:
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