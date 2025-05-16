İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İstanbul'a geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

16.05.2025 10:20
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya- Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Rubio ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 9.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

ABD Dışişleri Bakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh karşıladı.

Rubio başkanlığındaki heyet, 10.45'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul'da farklı formatlarda bir dizi görüşme yapılacağını, ABD-Ukrayna-Türkiye ve Rusya-Ukrayna-Türkiye şeklinde üçlü görüşmeler yapılmasının gündemde olduğunu bildirmişti.

Bugün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rubio başkanlığındaki ABD heyetinin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlığındaki Ukrayna heyetinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetinin İstanbul'da olacağı bildirilmişti.

Rubio da, ABD heyetinin, Ukrayna'dan üst düzey bir heyetle görüşeceğini ve Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacağını kaydetmişti.

??Rusya-Ukrayna Savaşı ve müzakereler

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.

Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

Türkiye tarafları 29 Mart 2022'de de İstanbul'da buluşturdu.

İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.

Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, istanbul, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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