İstanbul Barosu: Can Atalay serbest bırakılmalıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Barosu: Can Atalay serbest bırakılmalıdır

İstanbul Barosu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama yaparak, kararın uygulanması ve Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

01.08.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu'ndan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Can Atalay kararına ilişkin "Karar uygulanmalı Hatay Milletvekili Can Atalay serbest bırakılmalıdır" açıklaması yapıldı.

İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç imzasıyla, AYM'nin Resmi Gazete'de yayınlanan Can Atalay kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Anayasa Mahkemesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Yargıtay Dairesinin uymama kararı veremeyeceğini belirterek, Hatay Milletvekili meslektaşımız avukat Şerafettin Can Atalay'ın kesin bir mahkumiyet kararı olmadığı halde milletvekilliğinin düşürülmesinin geçersizliğini tespit etti" denilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizdeki sorun hukuk devletinden uzaklaşılmasıdır. Karar sadece Anayasa'ya aykırılığı tespit etmemiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamazlığın TBMM çatısı altında yaşanıyor olması ile devletin temel niteliklerinden hukuk devletinin tahribinin en ağır örneklerinden birinin tespitini yapmıştır. Anayasa madde 153'e göre, 'Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.' AYM'nin verdiği karar uygulanmalı, Hatay Milletvekili Av. Can Atalay serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, İstanbul Barosu, Milletvekili, İstanbul, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Barosu: Can Atalay serbest bırakılmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 12:24:03. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Barosu: Can Atalay serbest bırakılmalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement