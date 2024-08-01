İstanbul Barosu: Can Atalay serbest bırakılmalıdır

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(İSTANBUL) - İstanbul Barosu'ndan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Can Atalay kararına ilişkin "Karar uygulanmalı Hatay Milletvekili Can Atalay serbest bırakılmalıdır" açıklaması yapıldı.

İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç imzasıyla, AYM'nin Resmi Gazete'de yayınlanan Can Atalay kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Anayasa Mahkemesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Yargıtay Dairesinin uymama kararı veremeyeceğini belirterek, Hatay Milletvekili meslektaşımız avukat Şerafettin Can Atalay'ın kesin bir mahkumiyet kararı olmadığı halde milletvekilliğinin düşürülmesinin geçersizliğini tespit etti" denilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizdeki sorun hukuk devletinden uzaklaşılmasıdır. Karar sadece Anayasa'ya aykırılığı tespit etmemiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamazlığın TBMM çatısı altında yaşanıyor olması ile devletin temel niteliklerinden hukuk devletinin tahribinin en ağır örneklerinden birinin tespitini yapmıştır. Anayasa madde 153'e göre, 'Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.' AYM'nin verdiği karar uygulanmalı, Hatay Milletvekili Av. Can Atalay serbest bırakılmalıdır."