İstanbul Barosu Genel Kurulu Toplandı

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İstanbul Barosu Genel Kurulu Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Sabah saatlerinden itibaren kongre merkezine gelen avukatlar, genel kurul toplantısının başlaması için imza verdi. Üyelerin yüzde 10'unun imzasının sağlanmasının ardından aday tanıtımlarının ve bütçe görüşmelerinin yapılacağı toplantıda İstiklal Marşı okundu.

Genel kurulda divan başkanlığına avukat Bahri Bayram Belen seçildi.

İstanbul Baro Başkanı olan ve genel kurulda başkanlığa yeniden aday olan Filiz Saraç, açılış konuşmasında, adalet sarayları yapıldığını fakat içinde adil yargılamalar olmadığını savundu.

Saraç, yargı bağımsızlığının en önemli göstergesinin hukuki öngörülebilirlik olduğunu dile getirerek, en önemli hedeflerinin ülkede yargı bağımsızlığı ile tarafsızlığının sağlanması olduğunu belirtti.

Eskiden olduğu gibi bu dönemde de ifade özgürlüğünün büyük darbeler aldığını iddia eden Saraç, "Tutuklama tedbiri bir cezalandırma aracı değildir. Hukuk devletine daha fazla gölge düşmemesi ve adalete olan güveni sarsılmaması için orantısız, kanunsuz ve hukuksuz tutuklamalara son verilmelidir." dedi.

Saraç, baroların avukatların mesleki örgütü ve gücü olduğuna değinerek, "Hukuk devletini korumak ve insan haklarını işlevliğini kazandırmak, baroların görevidir. Bağımsız Cumhuriyetimiz, Atatürk ilke ve devrimleri, çağdaş ve demokratik Türkiye İstanbul Barosu'nun kırmızı çizgileridir." diye konuştu.

İstiklal Marşı itiraz sonucu yeniden okundu

Saraç'ın konuşmasının ardından İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu (İMAG) adayı Hakan Çatak ile bazı avukatlar, Divan Başkanı Bahri Bayram Belen'in İstiklal Marşı'nı okumadığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

İtirazın ardından salonda gerginlik yaşanırken Belen İstiklal Marşı'nın yeniden okunup okunmamasını oylamaya sundu.

Kurul üyelerinin çoğunlukla "evet" oyu vermesinin ardından İstiklal Marşı yeniden okundu.

Olağan Genel Kurul, baro üyelerinin yargı ve meslek sorunlarının görüşülmesi, 2022-2024 yılına ait mali raporun okunup, tartışılmasıyla sürüyor.

12 adaylı baro seçimi

Yarın yapılacak baro başkanlığı için 12 aday yarışıyor.

Toplam 64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ile Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz'ün aday olmasıyla seçime iki adayla katılan tek grup olarak dikkati çekti.

Kurulda, Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Gurubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak başkan olmak için yarışacak.

Yasin Şen ve Savaş İşleyen ise başkanlık seçimine bağımsız adaylar olarak katıldı.