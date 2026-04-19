İstanbul Barosu: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avukatların Müvekkilleriyle Sağlıklı Şekilde Görüşme Yapabilmeleri İçin Gerekli Koşulları Sağlamalı"

İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından, dün Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda, belediye başkanı dahil 20 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Ataşehir Belediyesi'ne dün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Ataşehir Belediye Başkanının da bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, gözaltında bulunan kişilerin ifadelerine katılmak üzere bekleyen avukatların, müvekkilleriyle görüşme konusunda çeşitli zorluklarla karşılaştıklarının baroya bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmeler için yalnızca tek bir kabinin ayrıldığı, bu nedenle avukatların yaklaşık dokuz saattir görüşme yapabilmek için bekledikleri ve bu durumun eziyet boyutuna ulaştığı tutanak altına alınmıştır. Söz konusu durumun düzeltilmediğine ilişkin şikayetler Baromuza ulaşmaya devam etmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin avukatlarıyla gecikmeksizin ve sağlıklı koşullarda görüşmeleri, kısıtlanamaz bir haktır. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimlerin; yeterli sayıda kabin ve personel bulundurması, ayrıca avukatların bekleyebileceği uygun alanları oluşturması yönünde yükümlülükleri bulunmaktadır."

Tutanakta da görüleceği üzere, personel yetersizliği veya kabin eksikliği gibi gerekçeler, aylardır süren operasyonlar ve gözaltılar sürecinde yeni ortaya çıkan sorunlar değildir. Baromuz tarafından bu konuda defalarca hem sözlü hem de yazılı başvurular yapılmış olmasına rağmen, halen çözüm üretilmediği ve avukatların müvekkilleriyle görüşmelerine ilişkin sağlıklı ve yeterli koşulların sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, özellikle İstanbul genelinde, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çeşitli ilçe belediyelerine yönelik sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda; kamu görevlisi ve bürokrat konumundaki kişilerin gözaltına alınma biçimleri ile bu görüntülerin medyaya servis edilmesi, masumiyet karinesinin ve kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlali niteliğindedir. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda da benzer uygulamaların tekrarlandığı görülmekte olup, bu durum temel hak ve özgürlüklerin ciddi şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ve ilgili birimleri, avukatların müvekkilleriyle hızlı ve sağlıklı şekilde görüşme yapabilmeleri için gerekli koşulları sağlamaya ve bu konuda İstanbul Barosunu bilgilendirmeye davet ederiz."