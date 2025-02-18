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İstanbul Barosu'nda Olağanüstü Genel Kurul

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İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, genel kurulda demokratik iradeye müdahale edilmeyeceğini vurguladı.

18.02.2025 10:36
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurula ilişkin, "Seçimle gelen seçimle gider. İstanbul Barosu üyesi avukatların demokratik iradesine hiç kimse müdahale edemez sözleriyle, sloganıyla, kararlılığıyla olağanüstü genel kurul çalışmalarını birlikte yürütüyoruz" dedi.

İstanbul Barosu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Davaname ile İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçilmesi talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılması üzerine, 23 Şubat'ta Olağanüstü Kurultay kararı alındığını açıklamıştı.

Haliç Kongre Merkezi'nde, 23 Şubat Pazar günü yapılacak genel kurul öncesinde Kaboğlu, Baronun Beyoğlu'ndaki binasında gazetecilerle bir araya geldi. Buluşmada, önceki baro başkanları ve çok sayıda avukat da Kaboğlu'na eşlik etti.

Burada konuşan Kaboğlu, "Seçimle gelen seçimle gider. İstanbul Barosu üyesi avukatların demokratik iradesine hiç kimse müdahale edemez sözleriyle, sloganıyla, kararlılığıyla olağanüstü genel kurul çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Pazar akşamına kadar birlikte yürüteceğiz. Pazar günü tek muhalefet şu ana kadar hava muhalefeti olarak öngörülüyor ama pazar günü sona erecek. Olağanüstü genel kurulda göstereceğimiz hukuk yoluyla demokrasi iradesi, ortak irade, hak ve özgürlükler, resmi organlar aracılığıyla başsavcılığın öncülük yaptığı bu operasyonlar dizisine karşı, İstanbul Barosu üyelerinin değil, yalnızca Türkiye barolarının, aynı zamanda Avrupa'dan gelecek olan baro temsilcilerinin de ortak iradesi ile 'hayır' diyeceğiz" diye konuştu.

Genel kurul seçimsiz olacak

İbrahim Kaboğlu, gazetecilerle sohbetleri sırasında da pazar günü yapacağı konuşmanın önemine dikkat çekti. Kurulun seçimsiz olacağını belirten Kaboğlu, kendisinin kazandığı seçime giren avukat gruplarının hemen hemen hepsinin kendisine destek verdiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'nda Olağanüstü Genel Kurul - Son Dakika

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