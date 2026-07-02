İstanbul Barosu'ndan Göktaş'a Destek

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Komisyon, "Deniz Göktaş'ın derhal serbest bırakılması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Komisyon, soruşturma ve gözaltı işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu savunarak, Göktaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, gösterinin yayımlanmasıyla ifade özgürlüğünün, mizahın politik tavrının, devletin bu konuya yaklaşımının ve toplumsal faydasının yeniden gündeme geldiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Gösteri, Kültür ve Sanat Komisyonu yürütme kurulumuzca izlenip değerlendirilmiş, şakalar özelinde ve bununla beraber tüm genel 'politik mizah' bağlamında eğer ki bir şakanın amacının basit bir ifadeyle 'şaka yapmak' olduğu, nefret yahut kutuplaştırma içeriği ve nefret saiki taşımadığı gözle görünür şekilde açık ise suç oluşturmayacağını; hatta aksine her türlü politik siyasi yahut düşünsel eleştirinin, güldürü ve neşe yoluyla sunulmasının içinde bulunduğumuz toplumu tarihin diyalektiğinde ileri taşıyacağını belirtmek kurumsal sorumluluğumuz kapsamındadır."

Politik mizahın anayasa hukukunun kenarında duran tali bir mesele olmadığı kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Politik mizah, iktidarın gerçek hassasiyetlerini, hukukun görünmez sınırlarını ve özgürlük söyleminin hangi noktada daraldığını, yanı sıra bir hukuk düzeninin hangi değeri koruduğunu, hangi eleştiri biçimine tahammül edebildiğini ve hangi noktada geri çekildiğini gösteren merkezi bir gösterge olması ile özel bir ifade biçimidir."

Açıklamada, ifade ve basın özgürlüğünün Anayasa'da tanınmış olmasına karşın milli güvenlik, kamu düzeni ve genel ahlak gibi geniş kavramların sınırlama gerekçesi olarak kullanıldığı belirtilerek, bu durumun siyasi baskıyı kurumsallaştırdığı savunuldu.

Komisyon, "Hakkın kullanımının sınırlandırılması veya cezalandırılmasının soyut ve subjektif sebeplerle mahkeme, kolluk, savcılık gibi makamların iradesinde gerçekleştirilmesi, kişiler için güvensiz bir ortam yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.