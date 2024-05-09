İstanbul Barosu, Soma faciasıyla ilgili kamu görevlilerinin yargılanmasına tepki gösterdi

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(İSTANBUL)- İstanbul Barosu, Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili kamu görevlilerinin yargılanmasına yeni başlanmasına tepki gösterdi. Baro, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın iş müfettişlerinin de aralarında bulunduğu 28 kamu görevlisinin yargılanmasına maden faciasının ancak 10'uncu yılında başlanabilmesi adil yargılanma ilkesinin bir kez daha ihlalidir. 10 yıl soruşturma izni için neden beklenmiştir" açıklamasını yaptı.

Soma'da 13 Mayıs 2013'te meydana gelen ve 301 işçinin yaşamanı yitirdiği maden ocağı faciasıyla ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Barosu, soruşturma için neden 10 yıl beklendiği sorusunu gündeme getirdi. Açıklama şöyle:

"Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının üzerinden 10 yıl geçti. Kamu görevlilerinin ilk kez yargılandığı dava dün görüldü. Bilirkişi raporlarında 'denetimde yetkili ve görevli kurumların mevzuat ve madencilik tekniklerine aykırı hususları görmezden gelerek göz yumduğu' belirtilmiş olmasına rağmen bu kamu görevlileri hakkında her iki bakanlık da yıllarca soruşturma izni vermemiştir. İhmali ve kusurları bulunan kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri için bu faciada yaşamını yitiren madencilerin yakınlarının son çare olarak AYM'ye yaptıkları bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi'nin 29 Ocak 2020 tarihinde verdiği 'yaşam hakkının ihlal edildiği' yönündeki kararı üzerine ancak kamu görevlilerinin yargılanmasının önü açılabilmiştir. Ülkemizin en büyük iş kazasında çeşitli sorumlulukları bulunduğu bilirkişi raporlarıyla da tespit edilmiş olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın iş müfettişlerinin de aralarında bulunduğu 28 kamu görevlisinin yargılanmasına maden faciasının ancak 10'uncu yılında başlanabilmesi adil yargılanma ilkesinin bir kez daha ihlalidir. 10 yıl soruşturma izni için neden beklenmiştir?

"BİLİNÇLİ TAKSİR YA DA OLASI KASTLA ÖLÜME SEBEBİYET VERMEKTEN CEZALANDIRILMALILAR"

Kazada ihmali ve kusuru bulunan bu 28 kamu görevlisi hakkında yaklaşık 3 yılda hazırlanabilen iddianamede şüphelilere sadece 'görevi kötüye kullanma' suçu isnat edilmiştir. Savcılıkça 301 madencinin ölümü ve 162 madencinin de yaralanmasına sebep olan bu olayda çeşitli derecede kusurları ve sorumlulukları bulunan kamu görevlileri hakkında 'bilinçli taksirle 301 kişinin ölümüne ve 162 kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermekten' yahut 'olası kastla ölüme sebebiyet vermek' suçlarından cezalandırılmalarının istenmemiş olması da eksikliktir. Her ne kadar 28 kamu görevlisini yargılayacak olan Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi CMK m.174/2'ye göre suçun hukuki nitelendirilmesi sebebiyle iddianameyi iade edemeyecek olsa da yargılamanın ilerleyen evrelerinde suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi ihtimali nedeniyle '10 yıla rağmen' iddianamede yapılmış olan eksik ve yüzeysel soruşturma eksiklikleri giderilmelidir. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."