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İstanbul Başakşehir'de gözaltında bulunan şüpheli polislere saldırarak kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'de gözaltında bulunan şüpheli polislere saldırarak kaçmaya çalıştı

Başak Mahallesi'nde yapılan bir denetim sırasında kimlik kontrolü yapılan bir zanlı, 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezinde işlemleri sürerken polislere saldırarak kaçmaya çalıştı. Ancak polisler tarafından bahçede yakalanarak tekrar gözaltına alındı. Arbede sırasında bir polis memuru hafif yaralandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Olay, polis merkezinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Başakşehir\'de gözaltında bulunan şüpheli polislere saldırarak kaçmaya çalıştı
30.12.2023 - 15:27,  Güncelleme: 15:28
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İstanbul Başakşehir'de gözaltında bulunduğu sırada polislere saldırarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Başak Mahallesi'nde 21 Aralık'ta denetim yapan polis ekipleri, kimlik kontrolü sırasında "yaralama" ve "tehdit" suçlarından aranması olduğu tespit edilen bir zanlıyı gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen E.A, işlemlerinin devam ettiği sırada polis ekiplerine saldırarak kaçmaya çalıştı.

Şüpheli E.A, polis merkezinin bahçesinde yakalanarak tekrar gözaltına alındı.

Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru hafif yaralandı.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin polis merkezinin bahçesinde yakalandığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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