İstanbul Başakşehir\'de TEM\'de kamyondan dökülen sıvı hafriyat bir şeridi kapattı

İstanbul Başakşehir'de TEM'de kamyondan dökülen sıvı hafriyat bir şeridi kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat kamyonundan yola sıvı hafriyat döküldü. Dökülme nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu ve hafriyat temizleme çalışmaları sürüyor.
BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat kamyonundan yola sıvı hafriyat döküldü. TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir şerit trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda hafriyat temizleme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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