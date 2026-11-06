İstanbul Başsavcılığı 4 ilde 24 sokak satıcısı şüphelisi için gözaltı kararı verdi - Son Dakika
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İstanbul Başsavcılığı 4 ilde 24 sokak satıcısı şüphelisi için gözaltı kararı verdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Malatya'daki 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarmanın çalışmalarıyla şüphelilere yakalama, arama ve delillere el koyma talimatı da verildi.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ildeki 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu veya uyarıcı madde satan sokak satıcılarına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Malatya'da bulunan 24 şüpheliye yönelik yakalama, gözaltına alma, adreslerinde arama ve suç delillerine el koyma talimatı verildi.

Kaynak: AA
İstanbul3. SayfaMalatyaKocaeliMersinGüncelSon Dakika

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