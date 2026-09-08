İstanbul Başsavcılığı, Özgür Çelik'in Üsküdar seçimi iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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İstanbul Başsavcılığı, Özgür Çelik'in Üsküdar seçimi iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Başsavcılığı, Özgür Çelik\'in Üsküdar seçimi iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin açıklamalarındaki iddialar üzerine resen soruşturma başlattı. Savcılık, iddialarda adı geçen Ayhan Aydın'ın ifadesinin alınması için talimat verdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çelik'in basına yansıyan, "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. 'Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum' dedi" şeklindeki sözlerine atıfta bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı belirtilerek, beyanlarda adı geçen Ayhan Aydın'ın ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi için talimat verildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Başsavcılığı, Özgür Çelik'in Üsküdar seçimi iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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