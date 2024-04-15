İstanbul bayram tatilinin ardından haftanın ilk gününe trafik yoğunluğuyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul bayram tatilinin ardından haftanın ilk gününe trafik yoğunluğuyla başladı

İstanbul bayram tatilinin ardından haftanın ilk gününe trafik yoğunluğuyla başladı

İstanbul'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ana arterler ve köprülerde araçlar güçlükle ilerliyor. Trafik yoğunluğu Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yüzde 51-72 arasında değişiyor. Toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu görülüyor.

15.04.2024 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle ana arterler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giriş ve çıkışlarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 Kadıköy istikametinde Küçükyalı ile Avrasya Tüneli arasında, Uzunçayır ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Otoyolu Sultanbeyli mevkiinden Ataşehir Kavşağı arasındaki bölümde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde araçlar güçlükle seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aracılığıyla Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ünalan ile Ümraniye ayrımından başlıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan mevkiinde trafik yoğun, Edirne istikametinde trafik akıcı seyrediyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'e kadar ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise ortalama yüzde 60 ölçüldü.

Toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu görüldü

Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın ardından sabah saatlerinde mesaiye başlayan vatandaşlar, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtları gibi toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu noktalarda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar kalabalıkla karşılaştı.

"M5 Metrosu Samandıra-Üsküdar" istikametinde yolcu yoğunluğu yaşandı, Ümraniye- Altunizade istasyonu arasında yolcular trenlere binerken zorlandı.

Altunizade'deki metrobüs istasyonunda metro çıkışlarından araçlara kadar uzun kuyruklar oluşurken peronda bekleyen yolcu sayısında artış gözlendi.

Altunizade ve Bulgurlu istasyonlarında ise bazı yürüyen merdivenlerin arızalı olduğu görülürken, vatandaşlar merdivenleri kullanmak zorunda kalınmasına tepki gösterdi.

Mecidiyeköy metrobüs durağında yolcuların duraktan çıkışlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Anadolu Yakası, 15 Temmuz, İstanbul, trafik, Ulaşım, İstanbul, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul bayram tatilinin ardından haftanın ilk gününe trafik yoğunluğuyla başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı
    04:23 Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı

    Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

  • Düzce'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı
    04:17 Düzce'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı

    Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.

  • Avustralya'da Kilise Saldırısı: En Az 4 Kişi Bıçaklandı
    03:34 Avustralya'da Kilise Saldırısı: En Az 4 Kişi Bıçaklandı

    Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.

  • Şırnak'ın Uludere ilçesinde dereye düşen araçta 4 kişi hayatını kaybetti
    03:25 Şırnak'ın Uludere ilçesinde dereye düşen araçta 4 kişi hayatını kaybetti

    Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.

  • Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak
    03:09 Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak

    Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 05:46:07. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul bayram tatilinin ardından haftanın ilk gününe trafik yoğunluğuyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement