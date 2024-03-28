İstanbul\'da tartıştığı eşini öldüren şüpheli hakkında dava açıldı

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İstanbul Bayrampaşa'da tartıştığı eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, Meryem Ç'nin annesi Nuray A, babası Ağcabal A. ve erkek kardeşi Emre A. müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, 22 Ağustos'ta Kartaltepe Mahallesi, Ankara Caddesi'nde bulunan bir ikametten 5-6 el silah sesi geldiği, bir kadının vurulduğu ve küçük çocuğun camda ağladığı ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine geçtiği anlatıldı. Polis ekiplerinin kapısı açık olan dairenin balkonunda Meryem Ç'yi bilinci kapalı bir şeklide bulduğu, yaralı kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Çakmakla oğlunun dilini ve elini yakmış

Olay yeri inceleme raporuna göre Meryem Ç. ile eşi Şeyhmus Ç. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, Şeyhmus Ç'nin eşini ateşli silahla ağır şekilde yaraladıktan sonra firar ettiği ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu raporlarına da yer verilen iddianamede, müştekilerin avukatları Hüseyin Ersöz ve Buse Şahin tarafından savcılığa delil mahiyetinde ses kayıtları sunulduğu, bu kayıtlara ilişkin Jandarma Kriminal Lavoratuvar Müdürlüğünce rapor hazırlandığı bildirildi. Ses kayıtlarında, şüphelinin çakmakla oğlunun dilini ve elini yaktığı belirlendi.

Tehdit sonucu boşanmaktan vazgeçti

İddianamede, Meryem Ç'nin daha önce şüpheli eşi Şeyhmus Ç. hakkında tehdit, hakaret ve yaralama eksenli şikayetlerinin ve uzaklaştırma kararlarının bulunduğu ancak olay tarihinde şüpheli hakkında aktif herhangi bir tedbir kararının olmadığı bilgisine de yer verildi.

Meryem Ç'nin babası Ağcabal A, iddianamede yer bulan ifadesinde, şüphelinin birkaç defa satırla kovaladığı kızına şiddet uyguladığını öğrendiğini belirterek, bir gün kızının eve gelerek bu durumu anlattığı ve şikayette bulunduğunu aktardı.

Baba Ağcabal A, eşinden boşanma kararı alan kızının kendileriyle beraber yaşamaya başladığı, ancak şüphelinin tehdit ederek ailesine zarar vereceğini söylemesi üzerine kızının şikayetinden ve boşanmaktan vazgeçtiği beyanında da bulundu.

Müşteki anne Nuray A. ise, kızının eşiyle problemleri olduğunu, misafirliğe geldiklerinde en ufak konularda bile aralarında tartışma çıktığını dile getirdi.

Kızının bir keresinde darbedildiği için yanlarına geldiği bilgisini de veren Nuray A, kızının birkaç defa şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen baskıyla daha sonra şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti.

Müşteki Emre A. da evde yaşanan olaylardan dolayı çiftin çocukları Y.Ç'yi psikoloğa götürdüklerini, çocuğun şu an kendileriyle birlikte yaşadığını bildirdi.

Çocuğun tanıklık ifadesi

İddianamede, Y.Ç'nin tanık olarak alınan ifadesine de yer verildi.

Y.Ç. ifadesinde, olay günü kendi odasında bulunduğu esnada anne ve babasının bağırma seslerini duyduğunu, kısa süre sonra da silah sesleri duyduğunu, odadan çıktığında babasını elinde sigara ve tabanca ile gördüğünü aktardı.

Babasının kendisini görünce silahı ve telefonu bırakıp evden koşarak ayrıldığını, giderken de kendisini odasına geçmesi için azarladığını söyleyen Y.Ç, odasının kapısını alttan ve üstten kilitleyip ambulansı aradığını fakat telefondakilerin kendisini ciddiye almadığını, bunun üzerine karşı komşuya geçtiğini ve onların olayı ambulansa ve polise haber verdiklerini anlattı.

Y.Ç, babasından çok fazla şiddet gördüğünü de sözlerine ekledi.

Pişmanlık savunması

Zanlı Şeyhmus Ç. ise iddianamede yer alan ifadesinde, kaçarak ve severek evlendiklerini belirterek, ilk başlarda her şeyin güzel olduğunu fakat daha sonra eşinin karakterinde değişiklikler meydana geldiğini ileri sürdü.

Olay günü boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartışma sırasında kendisini kaybettiğini ifade eden Şeyhmus Ç, silahı almak için yatak odasına doğru yöneldiğini, bu esnada eşinin mutfaktaki bıçak çekmecesine doğru hamle yaptığını ancak kendisinin çekmeceye vurarak buna engel olduğunu, önce yere doğru bir-iki el ateş ettiğini, sonrasını hatırlamadığını iddia etti.

Olayın şokuyla ne yapacağını ve nereye gideceğini bilemediğini, birkaç günü sokaklarda geçirdikten sonra teslim olmaya karar verdiğini belirten Şeyhmus Ç, hem kendi hayatını hem çocuğunun hayatını mahvettiğini ve çok pişman olduğunu dile getirdi.

"Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiren delil yok"

İddianamede, Şeyhmus Ç'nin 15 yıllık eşi Meryem Ç'ye en az 5 el ateş etmek suretiyle eşinin ölmesine sebebiyet verdiği belirtilerek, adli tıp raporuna göre yakından ateş eden şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, "Şüphelinin maktule ve müşterek çocuklarına evlilik içerisinde şiddet uyguladığı, bu kapsamda şüpheli hakkında olay tarihinde olmasa bile daha öncesinde uzaklaştırma kararlarının bulunduğu, bu nedenle şüphelinin soyut beyanı dışında hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiren herhangi bir delil bulunmadığı anlaşılmıştır." denildi.

Şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilemeyeceği belirtilen iddianamede, bu kişinin "hem eşe hem kadına karşı nitelikli olarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma suçundan" ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şüphelinin yargılanmasına 3 Nisan'da başlanacak.