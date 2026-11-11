İstanbul Beşiktaş'ta 3 kişinin minibüs şoförüne sopalı saldırısı kameraya yansıdı - Son Dakika
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İstanbul Beşiktaş'ta 3 kişinin minibüs şoförüne sopalı saldırısı kameraya yansıdı

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İstanbul Beşiktaş\'ta 3 kişinin minibüs şoförüne sopalı saldırısı kameraya yansıdı
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İstanbul Beşiktaş\'ta 3 kişinin minibüs şoförüne sopalı saldırısı kameraya yansıdı
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Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında 3 kişinin minibüs şoförüne ve aracına sopalarla saldırması çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. İddiaya göre nedeni bilinmeyen saldırıda şüphelilerin sopalarla vurduğu anlar görüntülendi.

Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında 3 kişi, ellerindeki sopalarla minibüs şoförüne ve aracına saldırdı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin minibüsün yanına gelerek şoföre sopalarla vurduğu görüldü.

Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. İddiaya göre 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle ellerindeki sopalarla minibüsün yanına geldi. Şüpheliler, araçtan inerek minibüs şoförüne ve araca sopalarla saldırdı. Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin minibüs şoförüne ve araca sopalarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
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