İstanbul Beykoz\'da sağanak, Beykoz Spor Kulübü\'nün tesislerini su altında bıraktı

İSTANBUL'da sağanak sonrası Beykoz'da bulunan futbol kulübünün halı sahası ve soyunma odalarını su bastı. Spor Kulübü zarar görürken temizlik çalışması başlatıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak, Beykoz'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış ve poyraz nedeniyle tabelalar ve ağaçlar devrildi.Yalıköy Mahallesinde bulunan Beykoz Spor Kulübü'nün halı sahası zarar gördü. Sağanak nedeniyle soyunma odalarına çamur doldu. Çamur basan soyunma odaları ve spor kulübünün içinde temizlik çalışması başlatıldı.