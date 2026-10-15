İstanbul Beykoz'da sağanak, Beykoz Spor Kulübü'nün tesislerini su altında bıraktı - Son Dakika
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İstanbul Beykoz'da sağanak, Beykoz Spor Kulübü'nün tesislerini su altında bıraktı

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İstanbul Beykoz\'da sağanak, Beykoz Spor Kulübü\'nün tesislerini su altında bıraktı
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Sağanak, Beykoz Spor Kulübü'nün halı sahasını ve soyunma odalarını su altında bıraktı; odalara çamur doldu. Kulüpte temizlik başlatılırken yağış ve poyraz tabelalar ile ağaçların devrilmesine yol açtı.

İSTANBUL'da sağanak sonrası Beykoz'da bulunan futbol kulübünün halı sahası ve soyunma odalarını su bastı. Spor Kulübü zarar görürken temizlik çalışması başlatıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak, Beykoz'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış ve poyraz nedeniyle tabelalar ve ağaçlar devrildi.Yalıköy Mahallesinde bulunan Beykoz Spor Kulübü'nün halı sahası zarar gördü. Sağanak nedeniyle soyunma odalarına çamur doldu. Çamur basan soyunma odaları ve spor kulübünün içinde temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA
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