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İstanbul Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İstanbul Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

İstanbul Beykoz\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
14.12.2023 - 02:45,
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İstanbul Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, taksirle yaralama" suçlarından kaydı bulunan V.C.K'yi, 12 Aralık'ta yakaladı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada 1,5 gram taş kokain, 0,5 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

V.C.K'nin, uyuşturucu maddeleri H.İ'den aldığını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.

H.İ'nin evinde yapılan aramada ise 55 gram marihuana, 19,6 gram metamfetamin, 21 gram toz kokain, 1,5 gram taş kokain, 4 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 72 fişek, 14 bin 70 lira ve 2 cep telefonu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Zanlılardan V.C.K. "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", H.İ. de "uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "silah ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.

Şüpheliler, Maltepe Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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