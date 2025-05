İstanbul Bilim ve Uzay Festivali Başladı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücülüğü ve Güngören Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İstanbul Bilim ve Uzay Festivali, bilimseverleri buluşturdu.

F?estival, Aksaray Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Güngören Belediyesi, BAYKAR ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlendi.

Toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılması, çocuklar ve gençlerde bilimsel merakın artırılması ve uzay-havacılık teknolojilerine yönelik farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen festival, üç gün boyunca İstanbul'un dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Festival kapsamında, 74 farklı atölye çalışması, 6 akademik söyleşi, bilimsel sergiler, Mobil Bilim Merkezi ve planetaryum gösterimleri, sanal gerçeklik simülatörleri, kodlama ve robotik uygulamaları, dron uçuşları ve dev teleskoplarla gökyüzü gözlemleri gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik alanını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, atölyelere katılan öğrencilerle buluşup, öğretmenlerle sohbet etti.

Burada, öğrencilerin bilime temas ettiği, merakla gözlem yaptığı, üreterek öğrendiği bir iklimi yaşadıklarını aktaran Yentür, her bir atölyede, soru sormaktan çekinmeyen, deneme cesareti gösteren çocukların olduğunu söyledi.

Yentür, bu öz güveni ve öğrenme heyecanını yeşerten her çalışmayı çok kıymetli bulduklarına işaret ederek, "Müdürlük olarak, bilimsel farkındalığı yaygınlaştıran her adımın içindeyiz, takipçisiyiz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımızın bilimle kurduğu her bağ, yarının Türkiye'sine güç katacak. Bilimi sınıf ortamının dışına çıkarıp yaşatan, çocuklarımızı ekranın karşısından kaldırıp deneyimle buluşturan bu festivaller, aslında bir eğitim yaklaşımının sahadaki yansımasıdır." dedi.