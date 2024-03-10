İstanbul Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı\'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle çift yönlü durdurulan gemi trafiği, saat 14.30'de güney-kuzey yönünde açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'nda yaşanan sis etkisi normale dönmüştür.

10.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:45
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İstanbul Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, saat 04.15 itibarıyla çift yönlü durdurulan gemi trafiği, saat 14.30'de güney-kuzey yönünde açıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nın yüksek kesimleri ve kuzey bölgelerinde sis etkili olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü - Son Dakika

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