İstanbul Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, saat 04.15 itibarıyla çift yönlü durdurulan gemi trafiği, saat 14.30'de güney-kuzey yönünde açıldı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nın yüksek kesimleri ve kuzey bölgelerinde sis etkili olmuştu.
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü. Eroğlu, bisikletli vatandaşlarla tokalaşarak sohbet etti ve öz çekim yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndan Kanal Tokat'a kadar devam eden bisiklet turunda yaklaşık 300 bisikletli vatandaş yer aldı. Etkinlik sonunda 10 vatandaşa bisiklet hediye edildi ve Eroğlu, katılan herkese teşekkür etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde mücadele eden Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, son maçında Merinos Voleybol'u 3-0 yenerek adını play-off finaline yazdırdı. Başkan Rıza Karakaya, takımın başarısından duygusal anlar yaşadığını belirterek Bodrum'a spor tesisleri yapılması gerektiğini vurguladı.
Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' programına yüzlerce çocuk katıldı. Programda çocuklar Kur'an-ı Kerim ziyafeti, ilahiler ve kasideler dinledi, oyun parkında eğlendi ve akşam namazını büyükleriyle birlikte kıldı. İl Müftüsü Hasan Güneş, programın önemine vurgu yaparak çocukların hayatlarına dokunmanın ve onları geleceğe hazırlamanın görev olduğunu belirtti.
Samsun'da polis ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamette gerçekleştirdikleri operasyonda ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Arvas, esnafla görüşerek taleplerini dinliyor ve destek talebinde bulunuyor. Ayrıca, Van'ın kalkınması için projelerini paylaşıyor ve halkın enerjisiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.
Rusya'da doğan ilk dev panda olan Katyuşa, Cuma günü Moskova Hayvanat Bahçesi'nde halkın karşısına çıktı. 1 Ağustos 2023 tarihinde doğan Katyuşa'nın ebeveynleri Ru Yi ve Ding Ding, 2019 yılında Çin'den Rusya'ya getirilmişti. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından bildirildi.
Tekirdağ'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini belirterek, katliama dur denilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar konuşmanın ardından Filistin lehine slogan attı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda yoğun gaz kokusu hisseden sakinler, ev sahibine ulaşamayınca polisi aradı. Ancak telefonunu açan ev sahibi şehir dışında olduğunu söyleyince endişe sona erdi.
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