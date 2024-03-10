İstanbul Boğazı\'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vatandaşlarla bisiklet sürdü

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü. Eroğlu, bisikletli vatandaşlarla tokalaşarak sohbet etti ve öz çekim yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndan Kanal Tokat'a kadar devam eden bisiklet turunda yaklaşık 300 bisikletli vatandaş yer aldı. Etkinlik sonunda 10 vatandaşa bisiklet hediye edildi ve Eroğlu, katılan herkese teşekkür etti.