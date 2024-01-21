İstanbul Boğazı\'nda Yakıt Tankeri Arızalandı, Trafiğe Kapatıldı

LİBERYA bayraklı Peria isimli yakıt tankerinin İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalanması nedeniyle Boğaz çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Arıza yapan yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekildi. Boğaz'ın saat 20.00 itibariyle gemi trafiğine açılacağı öğrenildi.

Rusya'dan İzmir'e seyir halindeki 'Peria' isimli 250 metre uzunluğundaki yakıt tankeri saat 12.30 sıralarında İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinden geçişi sırasında arızalandı. Gemi arızası nedeniyle, İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerinin müdahalesi ile arıza yapan gemi güvenli alana çekildi. Arızayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyadan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya'dan İzmir'e seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde 'Perıa' isimli tankerin demir atması nedeniyle; İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Gemiye, kuruluşumuz römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edilmektedir" ifadeleri yer aldı. İstanbul Boğazı'nın 20.00'dan itibaren gemi trafiğine açılması bekleniyor.