İstanbul Bu Hafta Sanat Dolu Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle, yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.
Artİstanbul Feshane'de yarın hattat ve cilt sanatçısı Emin Barın'ın "Ne Senden Rüku Ne Benden Kıyam" başlıklı sergisi sanatseverlerle buluşacak.
Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı hattat ve bestekar Mehmet Arif Vural'ın "Kur'ani Damlalar" hüsn-i hat sergisine ev sahipliği yapıyor. Yarın Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde açılacak sergi, 7 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Serginin en özel parçalarından biri olan ve Kubbet'üs Sahra'nın siluetini yansıtan "Kudüs" isimli eser, açık artırmayla satılarak geliri Filistin'e bağışlanacak.
Bulgur Palas, 28 Şubat'ta dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kalıcı işbirliğiyle düzenlenen Magnum'un 77. yıl özel sergisi "Magnum İstanbul"da sergisini ağırlayacak.
Dans gösterileri, söyleşiler izleyicilerin beğenisine sunulacak
Sanat tarihçi ve küratör Fırat Arapoğlu, "Sanat Yapıtlarının Çözümlenmesi" başlıklı söyleşi kapsamında 27 Şubat Salı günü İstanbul Modern'de gençlerle buluşacak.
Akbank Sanat, 27 Şubat'ta 5 farklı çağdaş dans performansına ev sahipliği yapacak. "Harekete Alan Aç" gösterisinde "How Now Becomes Then", "Way No Way", "Kim Ki?", "Sightless" ve "Avuçların İçinde" dans yapıtları sırasıyla genç yetenekler tarafından sahnelenecek.
Stand up dünyasının sevilen ismi Çağla Alkan, tek kişilik gösterisiyle Zorlu PSM touche by N Kolay'da 27 Şubat'ta sahneye çıkacak.
Yaşar Kemal Vakfı, Darüüşafaka Cemiyeti ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından düzenlenen "Gazeteci Yaşar Kemal" başlıklı söyleşi saat 17.00'de Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirilecek.
Konserler
Latin Grammy ödülü sahibi Antonio Serrano, "Flamenco Messengers (Flamenko Habercileri)" projesinin dünya prömiyeri ile 1 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.
Latin, pop ve R&B türlerini kendine has üslubuyla yorumlayan, 9 senedir İstanbul'da yaşayan Kübalı şarkıcı Solanch de la Rosa da 28 Şubat'ta Zorlu PSM touche by N Kolay'da dinleyicilerle bir araya gelecek.
Mayıs 2022'de "Bi Cinnete Bakar" isimli ilk albümlerini yayımlayan LALALAR, Eylül 2023'te dinleyici ile buluşan ikinci albümleri "En Kötü İyi Olur"un şarkılarıyla ve özgün eserleriyle 28 Şubat akşamı Zorlu PSM %100 Studio'da müzikseverlerle buluşacak.
Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 28 Şubat'ta, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Şef Yardımcılığını yürüten Hulusi Yücebıyık'ın yönetiminde "Canan Okuyor" konseri gerçekleştirilecek.
Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, 2 Mart'ta Sirkeci Garı tarihi bekleme salonunda tematik bir konser verecek. 2 Mart'ta ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'nde her cumartesi düzenlenen Kahve Konserlerinde bu hafta tenor Aykut Yılmaz, piyanistler Şenay Yılmaz, Simay Yılmaz ve Feruza Muhiddinova ile birlikte dinleyicilere farklı bir müzik deneyimi sunacak.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, mart ayının ilk konserinde 1 Mart'ta AKM'de İspanyol ve Çek kültürünün klasik müzikteki sembolü haline gelmiş iki büyük besteciye yer verecek. İspanya'nın en ünlü bestecilerinden J. Rodrigo'nun "Pastoral" adını taşıyan flüt konçertosunu Bülent Evcil yorumlayacak. Ardından Çek ulusal müziğinin en büyük temsilcisi A. Dvorak'ın memleketinde bir kır evinde bestelediği, "Sekizinci Senfonisi" seslendirilecek.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan, G.Rossini'nin ünlü eseri "II Mehmet" (Maometto II) operası, 2,6 ve 27 Mart'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
Tiyatro oyunları
Zorlu PSM, Craft ve Freestage ortak yapımcılığında, İbrahim Çiçek'in yönettiği, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen'in performanslarıyla "Balina" oyunu 26, 27 Şubat'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde temsil yapacak.
Ayşe Kulin'in sevilen eseri "Veda", Nedim Saban'ın uyarlaması ve yönetimiyle 1 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak. Başrollerde usta tiyatro sanatçısı Nevra Serezli ve Leyla Feray sahnede yer alacak.
AKM Tiyatro Salonu'nda 2 Mart'ta da Ali Poyrazoğlu'nun kaleme aldığı ve Güneş Berberoğlu ile Melih Erener'in de rol aldığı "Tamamla Bizi Ey Aşk" isimli interaktif güldürüde, ilişkiler mizahi bir dille ele alınıyor.
Şehir Tiyatroları'nda da bu hafta 28-29 Şubat'ta "Kuğunun Şarkısı", "Bir Halk Düşmanı", "Ay, Carmela!", "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)", "Yaşamak mı Yoksa Ölmek Mi", "Sivrisinekler" ve "Maviydi Bisikletim" ve "Savaş Barış" oyunları, 1-2 Mart arasında ise "Savaş Barış", "Sivrisinekler", "Yaşamak mı Yoksa Ölmek Mi", "Maviydi Bisikletim", "Ay, Carmela!", "Bir Halk Düşmanı", "Kuğunun Şarkısı", "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" ve "Geçit" oyunu sahnelenecek.
İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda (İDT) da 27 Şubat ve 3 Mart arasında "Rumuz Goncagül", "Babamın Kelimeleriyle", "Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An", "Kırmızı Küre" ve "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" eserleri beğeniye sunulacak.
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