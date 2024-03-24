İstanbul Bu Hafta Sanat Dolu Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

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İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle, yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 26 Mart'ta "Bella Figura", "Bay Z.", "Sonbaharda Son Güller" ve "Tamamen Doluyuz", 28 Mart'ta "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye", 29 Mart'ta ise "Profesyonel" oyunları sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında ise 25-31 Mart arasında "Vakitlerden Bir Vakit (Meddah Hikayesi)", "Ödüllü (Geleneksel Orta Oyunu)", "Hamlet", "Zehir", "Cadı Kazanı", "Ben Medea Değilim", "Ay, Carmela!" ve "Yatak Odası Komedisi" gibi oyunlar sergilenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 27 Mart'ta "Giselle" balesi sahnelenirken 29 Mart'ta tiyatro oyunu "Profesyonel" izleyiciyle buluşacak.

Zorlu PSM'de 25 Mart'ta "Kel Diva", "Karşınızda Yalnız Kadın", "No Name", "Aile Yalanları", "Aşık Shakespeare", "Edith" ve "Tolgshow" oyunları gerçekleştirilecek.

Şener Şen'in "Zenginin Mutfağı" oyunu 25 ve 26 Mart'ta Maximum Uniq Hall'da sahnelenirken aynı mekanda 27-28 Mart'ta "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunu sergilenecek.

Konserler

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda 27 Mart'ta Melihat Gülses, 29 Mart'ta Salvador Sobral ve 30 Mart'ta Sayaka Shoji, CRR Senfoni Orkestrası ile birlikte konser verecek.

AKM, 26 Mart'ta "Accademia Bizantina", 27 Mart'ta "Ateş-i Aşk Tasavvuf Müziği", 29 Mart'ta da "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri"ne ev sahipliği yapacak.

Zorlu PSM'de 26 Mart'ta "Solanch de La Rosa" konseri düzenlenirken 29 Mart'ta ünlü piyanist Fazıl Say, çellist Nicolas Altstaedt ile aynı sahneyi paylaşacak. Can Güngör de aynı mekanda 30 Mart'ta konser verecek.

Sergiler

Minyatür Sanatçısı Raif Aydın'ın İstanbul minyatürlerinden oluşan sergisi, 25 Mart'ta Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi olarak hizmet veren tarihi Alay Köşkü'nde açılacak.

Akbank Sanat ev sahipliğinde düzenlenen "Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası" sergisi de 25 Mart'ta açılacak.

Yaşamına ve çalışmalarına Londra'da devam eden sanatçı Seçil'in İstanbul'da ilk defa sanatseverlerle buluşturacağı kişisel sergisi "Being", 30 Mart'ta adas İstanbul'da kapılarını açacak.???????