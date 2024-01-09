İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bıçaklı saldırıda yaralanan imamı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İmamoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde Usta'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, saldırının haince olduğunu belirterek, "Şükürler olsun bugün sağlığını oldukça iyi bir şekilde gördük. Çok iyi durumda kendisi ama gerçekten haince bir saldırıya uğradı. Hem emniyet güçleri hem hukuki sürecin en titiz şekilde yürütüldüğünü takip ediyorum." diye konuştu.

İmamoğlu, bir daha böyle saldırıların yaşanmasının hiçbir zaman ülkede gündem olmaması gerektiği temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Bize uygun şeyler değil. Caminin içinde bir saldırının olması kültürümüze, inancımıza asla uygun bir durum değildir. Memleketimizin her insanının bu konuda hassas olduğunu hepimiz biliriz. Tekrar saldırıyı kınıyorum. Hocamızın ve yine bir başka hemşehrimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Umut ederim en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve o güzel sesiyle Fatih Camisi'ndeki görevine geri döner. Kendisine şifa diliyorum."

İmamoğlu, açıklamanın ardından hastaneden ayrıldı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz da hastaneye gelerek Usta'yı ziyaret etti.