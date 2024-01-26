İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının test sürüşüne katıldı

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabında gerçekleştirilen test sürüşüne tanıklık edip incelemelerde bulundu. Metro inşaatlarına verdikleri öneme dikkat çeken İmamoğlu, "Bu şehrin ihtiyaçlarını, ciddiye alıyoruz. Metro işi de öyle bir iş. İnşallah 700 kilometrenin üstünde bir metro ağına sahip bir İstanbul'u hep birlikte var edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabında gerçekleştirilen test sürüşüne tanıklık etti. İmamoğlu, hattın ilk etabı için gerçekleştirilen test sürüşüne, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin de katıldı. İmamoğlu, test sürüşü öncesinde, Samandıra Merkez İstasyonu peron katında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Ceyhun Avşar'dan, hattın yapılış süreci ve sonrasıyla ilgili detaylı bilgiler aldı. İmamoğlu, Yeğin ve beraberlerindeki heyet, açıklamaların ardından test sürüşünü yapacak, görevli Neslihan Pepeoğlu yönetimindeki trene geçti. İmamoğlu, tren Samandıra İstasyonu'ndan Meclis Mahallesi İstasyonu'na doğru yol aldı. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının 5'nci yılında tamamını açacaklarını belirten İmamoğlu, Ataköy- İkitelli hattının da mart ayında açılacağını aktardı.

"5'NCİ YILDA TAMAMINI AÇMIŞ OLACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının önemli bir hat olduğunu belirterek, "Önemli bir hat. Ki biz az önce dair başkanımız ifade etti. Bazen hep diyorlar ya 'Metroyu biz başlattık!' Ortada bir ihale ve yüzde 3-4 seviyesinde bir ilerleme. Bunun anlaması da ihaleyi almış bir firma ve ihaleyi alan firmanın şantiyeye yerleşmesi anlamına geliyor. Biz devraldığımızda, mevcut durum bu. ve bu durumdan bugüne gelinmesindeki süreç şöyle işliyor: Görevi alır almaz, sadece 4 ayda, bu metro hattına gerekli finansmanın ilk boyutunu hazırlayarak işe başladık. 2019'un sonunda, yani 2020'nin başında, buraya start vermiş olduk. Yani sıfırdan başlamış olduk ve bugün şükürler olsun, 4. yılına geldiğimizde büyük bir bölümünü de vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. 5'nci yılda da tamamını açmış olacağız. Sultanbeyli dahil, sadece bir yıl içerisinde ki, ciddi bir yolculuk kapasitesine sahip bu hattımızı vatandaşlarımızla buluşturacağız." dedi.

"ATAKÖY-İKİTELLİ HATTIMIZ DA MART'TA VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞACAK"

İmamoğlu, metroların yalnıza ulaşım görevi görmediğini metro istasyonlarını aynı zamanda bir fırsat alanına dönüştürdüklerini söyleyerek, "Aynı şekilde Ataköy-İkitelli hattımız da Mart ayı içerisinde vatandaşlarımızla buluşuyor olacak. Biz, eskisi gibi, sadece metroları açıp, metro yolculuğu için tanzim etmiyoruz; aynı zamanda her istasyonumuzu bir fırsat alanına dönüştürüyoruz. İşte burada Daire Başkanımız da ifade etti. Birinde bir kreş yapıyoruz, birinde bir Kent Lokantası yapıyoruz. Başka fırsat alanlarımız da var bu hat üzerinde. Onları da zaman içerisinde yine kamuya faydalı alanlar haline getiriyor olacağız. Dolayısıyla, çevresine de değer katan işler haline gelecek. Üzüntümüz şu: Şu anda yine buna benzer, nasıl burada İstanbul'un en doğu noktasına taşıyacağımız Sultanbeyli hattını bitiriyorsak, bir benzerini de en batısında Beylikdüzü hattına taşımak istiyoruz. ve bizden önceki dönem yapılmadığı gibi, biz burada projesini de çok düzenli bir şekilde hazırladığımız, finansmanını da büyük ölçüde çözdüğümüz ve ihale aşamasına geldiğimiz, ihaleye çıkmadan önce de sadece bir mürekkep, bir kalemle, atılacak bir imzayla, devletimizin istatistik raporuna girmesi sağlanacak olan onayın verilmemesini, aynı şekilde Eyüpsultan- Bayrampaşa hattındaki sürecin de onayının verilmemesi gerçekten topluma büyük bir ihanet. İstanbul'a büyük bir ihanet." diye konuştu.

"BU ŞEHRİN İHTİYAÇLARINI, CİDDİYE ALIYORUZ"

İmamoğlu metro çalışmalarına verdiklerine öneme dikkat çekerek, "Bu şehrin ihtiyaçlarını, ciddiye alıyoruz. Metro işi de öyle bir iş. Çok ciddi bir iş. Ciddi işi, ciddiyeti yüksek insanlar yapabilir. O insanlar da akıldan, bilimden uzak olmayan, teknikten uzak olmayan, işi bilen insanlarla çalışan. Burada çok kıymetli Genel Sekreter Yardımcımız, Daire Başkanımız, yüklenici firmamız ve onun gibi birçok buranın önemli insanları, burada bulunmayan, finansmanla ilgilenen yine çalışma arkadaşlarım, Genel Sekreter ve diğer arkadaşlarımız; hepsinin ortak emeğiyle beraber, doğru zamanda doğru finansman ve doğru zamanda doğru hamleyle yürütülen işler. O bakımdan biz, hava atmıyoruz; metro yapıyoruz. ya da havaya sıkmıyoruz; metro yapıyoruz. Bu bakımdan ben, özellikle bu Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattını çok önemsiyorum. Bir de biz, bize fazla oy verene değil, İstanbul halkına metro yapıyoruz. Onu da ifade edeyim. Buna da devam edeceğiz. İnşallah İstanbul'un altında metrolarla beraber, raylarla döşe döşediğimiz demir yollarıyla beraber, yer altında büyük hatlar oluşturduğumuz, inşallah 700 kilometrenin üstünde bir metro ağına sahip bir İstanbul'u hep birlikte var edeceğiz" dedi.