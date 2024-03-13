İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyilik İstasyonu Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu açıldı.
Bayrampaşa'daki açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iyilik istasyonunun, 2022 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, günübirlik olarak Levent Metro İstasyonu'ndaki alanda, Metro AŞ ile işbirliği yapılarak açıldığını söyledi.
O zamanda istasyonun, çok büyük ilgi gördüğüne değinen İmamoğlu, şöyle konuştu:
"Satışa sunulan, kullanıma uygun ikinci el eşyaların gün içinde tamamen tükendiğini arkadaşlarım bana bildirdi. Böyle olunca, Bayrampaşa AVM'de, sürekli satış yapacak bir iyilik istasyonu açılışı planlandı. Burada ikinci el ve dönüştürülmüş her çeşit ürün, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca yeni evlenecek çiftlere gelinlik-damatlık kiralama gibi hizmetlerin de verilmesi öngörülüyor. Yine İstanbul Vakfı bünyesinde başlatılan projeler sonucu üretilen ürünler de burada yer alacak. Vakıf gönüllülerimiz, özellikle bu işin içinde."
İstanbul Vakfının bursiyerlerinin hizmet vereceği İyilik İstasyonu'nda, çocuk oyun alanı, dinlenme alanı ve kahve molası alanı da bulunduğunu anlatan İmamoğlu, "Burada alışveriş yapan hemşehrilerimiz, uygun fiyatlı ürünlere erişebildiği gibi, keyifli bir vakit de geçirebilecekler." dedi.
İmamoğlu, buradan elde edilen gelirin, İstanbul Vakfı projelerinde kullanılacağını kaydetti.
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