İstanbul Çatalca'da Polonez Fabrikası İşçileri İşten Çıkarılmaları Protesto Etti - Son Dakika
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İstanbul Çatalca'da Polonez Fabrikası İşçileri İşten Çıkarılmaları Protesto Etti

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İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez gıda fabrikasında işten çıkarılan 100'den fazla işçi, eylemlerini Çatalca Kaymakamlığı önünde sürdürdü. Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, işçilere gösteri yeri olmadığını belirterek tepki gösterdi. İşçilerin protestosuna polis müdahale etti ancak işçiler mücadelelerinden vazgeçmeyerek kaymakamlık önüne yürüdü. Kaymakam Ermiş, 10 kişilik bir heyetle görüştü.

29.07.2024 09:26
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(İSTANBUL) - İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez gıda fabrikasında, 100'den fazla işçinin işten çıkarılmasını protesto eden işçiler, eylemlerini akşam saatlerinde Çatalca Kaymakamlığı önüne taşıdı. Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, bir sendika temsilcisine "Ben geldim, size devletin kapısını açtım dinlemek için. Burası gösteri yeri değil. Şova döktün" dedi.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan, 354 işçinin çalıştığı işlenmiş gıda üretimi yapan Polonez fabrikasında ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı Tek Gıda-İş'te örgütlenen işçilerden 13'ü işten çıkarılmıştı. Ardından 100'den fazla işçi de sabah çalışmak için geldiği fabrikada işten çıkarıldıklarını öğrenmişti.

İşten çıkarılan işçiler, dün fabrika önünde basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. İşçilerin protestosuna polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Buna karşın işçiler, mücadelelerinden vazgeçmeyerek akşam saatlerinde de Çatalca Kaymakamlığı önüne yürüdü.

"Yaptığınız kanun dışı"

Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş de işçilerin yanına geldi. Bir sendika temsilcisi ile konuşan Ermiş, "Bu, suistimalin ta kendisi şu an. 'Kaymakam beyi ziyaret edelim, görüşelim' dediniz. Ben de çıktım evimden, geldim, kapıyı açtık. Bu neyin nesi böyle, yakıştı mı? Burası gösteri yeri değil. Suistimal etmeyin. Çok ayıp ettiniz. Lütfen kanun dışı işler yaparak zarar verecek boyuta getirmeyin. Yaptığınız kanun dışı bir iş. Ben bu saatte kardeşlerimi dinlemek için geldim ama sen şova döktün işi. Sendika olarak şovunu gidersin yaparsın. Sen zarar veriyorsun. Ben geldim, size devletin kapısını açtım dinlemek için. Siz değil de birileri burada miting gösteriye dönüştürdü" ifadelerini kullandı.

10 kişilik heyetle görüştü

Bir işçi de kaymakama "Sakat ayağımla geldim" diye tepki gösterdi. Daha sonra 10 kişilik bir heyet, Ermiş ile görüşmek için kaymakamlığa girdi. İşçilerin kaymakamlık önündeki bekleyişi devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Çatalca'da Polonez Fabrikası İşçileri İşten Çıkarılmaları Protesto Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Çatalca'da Polonez Fabrikası İşçileri İşten Çıkarılmaları Protesto Etti - Son Dakika
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