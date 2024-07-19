İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü görevine başladı - Son Dakika
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İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü görevine başladı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur'un görevine başlaması dolayısıyla devir teslim töreni yapıldı. Batur, kamu görevlerinde şahısların gelip hizmetini yapıp ayrıldığını, baki olanın devletin kendisi olduğunu söyledi. Eski İl Müdürü Hacı Mehmet Güner'e teşekkürlerini ileten Batur, İstanbul'un stratejik bir şehir olduğunu ve depreme hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

19.07.2024 17:12
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İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur'un görevine başlaması dolayısıyla devir teslim töreni yapıldı.

İl Müdürlüğündeki törende konuşan Batur, kamu görevlerinde şahısların gelip hizmetini yapıp ayrıldığını, baki olanın devletin kendisi olduğunu söyledi.

Eski İl Müdürü Hacı Mehmet Güner'e bu görevi yaklaşık 6 yıldır başarıyla sürdürdüğü için tebriklerini ileten Batur, kendisine bu görevi layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a şükranlarını sundu.

Batur, kamu görevinin bir bayrak devri olduğunu dile getirerek, "Biz, bu bayrağı alacağız ve bizden sonraki gelenlere teslim edene kadar da canla başla, en iyi şekilde, bulunduğumuz yeri, konumu, kamu hizmetini en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Sorumluluğumuz İstanbul, İstanbul bizim medeniyetimizin, kültürümüzün başkenti." dedi.

Türkiye'de her beş kişiden birisinin İstanbul'da yaşadığını aktaran Batur, şöyle devam etti:

"Bu megakent Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde sorunlarının büyük kısmını geride bırakmış, onları bertaraf etmiş bir şekilde günümüze kadar geldi. Tabii bazı problemler öyle bugünden yarına, yarından öbür güne kısa sürede çözülebilecek hususlarda değil. Örneğin deprem gibi... Bunun için yıllara sari çalışmalar gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün de İstanbul'umuzda yaşayan hemşehrilerimizin hayat konforunu, yaşam konforunu arttırmanın yanı sıra en önemli görevi de yine paydaşlarıyla ki bu paydaşlar 39 ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, yine hükümetimizin diğer organlarıyla beraber bu şehri depreme de hazırlamak."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Batur, İstanbul'un çok farklı bir pozisyonu olan, stratejik bir şehir olduğunu söyledi.

Batur, İstanbul'a felaket gelmeden ona hazırlamak mecburiyetinde olduklarına dikkati çekerek, "Bu bölgeyi etkileyen 1999'daki depremin üzerinden 25 yıl geçti. İlim adamlarının, bilim adamlarının ortak olan kanaati, görüşü şu: Deprem bize her an daha fazla yaklaşıyor. Konuşmaya başladığımdan şu dakikaya kadar da o deprem bizi daha fazla yaklaştı. Biz bu bilinçle bu çalışma şekliyle inşallah 'İnsanımızın yaşam konforuna ne katabiliyoruz?' anlayışıyla beraber olacağız." diye konuştu.

"Mesai arkadaşlarıma hassaten teşekkür ediyorum"

İl Müdürlüğü görevini devreden Hacı Mehmet Güner ise 2018'de başlayan görevini başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili kurum ve yöneticilerin desteğiyle bugüne kadar elinden gelen gayretleri göstererek sürdürdüğünü söyledi.

Güner, kurum çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, "Birlikte çalıştığımız 6 yıl gece gündüz demeden İstanbul'un da dışına çıkarak, ihtiyaç olan her yerde, İzmir'de, Elazığ'da, Kahramanmaraş'ta, nerede ihtiyaç var ise 7/24 koşan mesai arkadaşlarıma da hassaten teşekkür ediyorum, emeklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Devir teslim sırasında Batur ve Güner, birbirlerine çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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