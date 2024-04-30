İstanbul\'da 1 Mayıs için toplu ulaşımda düzenleme

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin '1 Mayıs' yasağı nedeniyle yarın için toplu ulaşımda düzenleme yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Metro ve şehir hatlarında bazı seferler yapılamayacağı, metrobüs hattında bazı duraklar kullanılamayacağı kaydedilen açıklamada, İETT'nin aksama yaşanmaması için ek seferler düzenleyeceği, toplu ulaşım araçlarının kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 1 Mayıs'ta ücretsiz olacağı bildirildi.

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararına karşın Taksim Meydanı, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalar için İstanbul Valiliği tarafından bu yıl da yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yarın toplu ulaşımda kısıtlamalara gidileceği belirtildi.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada ise valiliğin aldığı "yasak" kararına dikkat çekilerek toplu ulaşımda zorunlu düzenleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği'nin duyurduğu önlemler doğrultusunda İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları'nın seferlerinde değişiklik yapıldı. İETT, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar gereği metrobüs hattında Çağlayan- Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında yolcu indirme ve bindirme yapamayacak. Otobüs hatlarında seferlerine, planlandığı şekilde devam edecek. Kapatılacak yollar sebebiyle oluşabilecek yoğunlukları bertaraf etmek amacıyla 520 ek sefer için 65 araç hazırda bekleyecek.

İBB'nin işlettiği toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak."