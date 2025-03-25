İstanbul'da 11 Kişi Tutuklandı: Gazeteciler de Arasında

(İSTANBUL) - Aralarında gazeteci Gökhan Kam, foto muhabiri Hayri Tunç, CHP Gençlik Kolları İzmir yöneticilerinden Irmak Uyan ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) MK Üyesi Kubilay Çelik'in de aralarında olduğu 11 kişi tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan, tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla hızlanan protestolar sırasında arasında gazetecilerin de bulunduğu pek çok kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilen gazeteci Gökhan Kam, foto muhabiri Hayri Tunç, CHP Gençlik Kolları İzmir yöneticilerinden Irmak Uyan ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) MK Üyesi Kubilay Çelik'in de arasında olduğu 11 kişi tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, bu isimlerin de arasında bulunduğu 11 kişinin "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Gazeteci Hayri Tunç: "16 yıldır foto muhabirliği yapıyorum, kendi görevimi icra ettim"

Gazeteci Gökhan Kam hakimlik sorgusunda, "Ben gazetecilik yaparım. Olay günü diğer basın mensuplarının yanında bulunmaktaydım. Fotoğraflarda da üzerimde fotoğraf makinesi olduğu görülecektir" beyanını verdi.

Gazeteci Hayri Tunç ise "16 yıldır foto muhabirliği yapıyorum. Daha önce birçok olayda işimi yapmak için bulundum. Bu eylemde bulunmuş olsaydım açıkça beyan ederdim. Kolluk kuvvetleri ile aynı güzergahta çekim yaptım. Söylenildiği gibi herhangi bir dağılma ikazı yapılmamıştır. Kendi görevimi icra etmişimdir. Gösterilen fotoğrafın açıklaması kısaca budur" dedi.