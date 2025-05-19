İstanbul'da 19 Mayıs İçin Gençlere Özel Boğaz Turu Düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da 19 Mayıs İçin Gençlere Özel Boğaz Turu Düzenlendi

İstanbul Şehir Hatları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı üniversiteliler için düzenlediği Boğaz turuyla kutladı. Katılımcılar, İsmail Hakkı Durusu vapuruyla Boğaz'ın güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

19.05.2025 20:22  Güncelleme: 20:52
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(İSTANBUL) - İstanbul Şehir Hatları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı üniversiteliler için düzenlediği Boğaz turuyla kutladı. Yüzlerce genç, Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun adını taşıyan vapurla Boğaz'ın eşsiz güzelliklerinin tadını çıkardı.

Köklü tarihiyle deniz ulaşımını geliştirmeye devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, özel günler kapsamında düzenlediği Boğaz turlarına da devam ediyor.

Geçtiğimiz ay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, denizden uzak kalan çocuklar için Boğaz turu düzenleyen Şehir Hatları, bu kez de gençler için hareket geçti. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak düzenlenen Boğaz turuna, üniversite eğitimi için şehir dışından gelen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurtlarında kalan 200 genç katıldı.

Boğaz turu, Atatürk ve arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru'nun kaptanının adını taşıyan ve geçen yıl Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi'nde restore edilerek kültür mirasına kazandırılan İsmail Hakkı Durusu vapuruyla yapıldı. İki saatlik gezi boyunca gençler, hem 19 Mayıs'ı kutladı hem de vapur müzisyenlerinin şarkıları eşliğinde Boğaz'ın eşsiz güzelliklerinin keyfine vardı.

Derslere Bayram Molası

Tura katılan öğrencilerden Elis Ceren Doğan, "Bugün burada arkadaşlarımızla birlikte olmak çok keyifli. Bu etkinlik çok ince düşünülmüş, güzel bir etkinlik. İsmail Hakkı Durusu'nun anısını yaşatan bu vapurda olması ise etkinliği ekstra anlamlı kılıyor. Uzun zamandır fırsat olmuyordu, ders ve staj yoğunluğundan. Vize ile final döneminin tam arasında bir vakte denk getirilmiş olması da bize alan yarattı. Diğer yurtlardaki arkadaşlarımızı da görmüş olduk. Çok keyifli geçiyor" ifadelerini kullandı.

Ufuk Bakı ise "Daha önce Boğaz turu yapma fırsatım olamamıştı, şu an yeni ediniyorum. Güzel bir deneyim, İstanbul'un tüm yalılarını, güzelliklerini görme fırsatı bulduk. Bu çok kıymetli benim için, teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 19 Mayıs İçin Gençlere Özel Boğaz Turu Düzenlendi - Son Dakika

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