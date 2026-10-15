İstanbul'da 2 gündür etkili yağış sürüyor, Ayazağa'da mahsur işçiler kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 2 gündür etkili yağış sürüyor, Ayazağa'da mahsur işçiler kurtarıldı

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İstanbul'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışın olumsuz etkileri sürüyor. Sarıyer Ayazağa'da araçlar mahsur kalırken beton fabrikasındaki işçiler kepçeyle kurtarıldı, Beşiktaş Ortaköy'de Naile Sultan Korusu'nun istinat duvarı çöktü.

İstanbul genelinde 2 gündür görülen şiddetli yağışın olumsuz etkileri devam ediyor.

Önceki gün başlayan ve dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle kentte cadde ve sokaklar adeta göle döndü, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı. Yağışın neden olduğu olumsuzluklar günün ağarmasıyla daha net ortaya çıktı.

Sarıyer Ayazağa Kemerburgaz Caddesi'nde suların yükselmesi sonucu bazı araçlar mahsur kaldı. Suyun yükselmesiyle adeta göle dönen caddede ulaşım tamamen durdu. Polis ekipleri, dubalarla yolu kapatarak önlem aldı.

Ayazağa'daki beton fabrikasında çalışan işçiler, dün geceden beri mahsur kaldıkları fabrikadan kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşandı. Olayın ardından sokağın bir kısmı, belediyeye bağlı zabıta ekiplerince kapatıldı.

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde yağışın etkisiyle sokak aralarında su birikintileri oluştu. Bölgeye gelen ekipler, vatandaşların ilerlemekte güçlük çektiği sokaktaki mazgalları açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kağıthane Sadabat Caddesi'nin bulunduğu bölgede yağış, trafikte aksamalara neden oldu.

İlçedeki derenin debisinin de yükselmesiyle Sadabad Camisi'nin bahçesi ve içi dün akşam su altında kaldı. Sabah saatlerinde ise caminin son durumu dron ile havadan görüntülendi.

Şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane'deki Cendere Deresi ile Küçükçekmece'deki Nakkaş ve Ayamama derelerinin debisinin yükseldiği görüldü.

Arnavutköy'de de evlerine su dolan bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi'nde bulunan Naile Sultan Korusu'nun istinat duvarı, dün gece şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Duvardan kopan moloz parçaları çevredeki binaların girişine isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yola düşen molozlar kaldırılırken, caddenin Ulus istikametindeki bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Yenibosna'da metro istasyonunu ve Bağcılar'da bir okulun bodrum katını su bastı

Şiddetli yağış, toplu ulaşım istasyonları ve eğitim kurumlarında da su baskınlarına neden oldu.

Yenibosna Metro İstasyonu'nda su baskını yaşanırken, görevliler istasyonda suyun biriktiği noktalarda elektrikli su motorlarıyla tahliye çalışması yürüttü. Güvenlik amacıyla su biriken alanlara kaygan zemin uyarı tabelaları yerleştirildi.

Bağcılar'daki Karacaoğlan İlkokulunun bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, biriken suyun tahliyesi için su pompalarıyla çalışma başlattı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Kanal Sokak'ta ise bir belediye aracı yağışın etkisiyle oluşan çukura düştü.

Yağışın etkili olduğu bölgelerden Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde de bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı.

Göztepe, Yenisahra ve Maltepe çevresinde ise hafif yağışın devam ettiği gözlendi.

Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nda da şiddetli yağışın ardından su birikintileri oluştu.

Çarşı esnafından Zeynep Yeşil, yaptığı açıklamada, yağışla 5 dakika içerisinde birden mazgalların taştığını belirterek, "Bir anda dükkan suyla doldu. Su geri basınç yaptı. Geri basınç yapınca maalesef mağdur olduk. Kitaplarımız ıslandı." dedi.

Beykoz Belediyesinden tedbir çağrısı

Beykoz Göllü'de de yağışın ardından ana cadde ve çocuk parkı su altında kaldı.

Beykoz Belediyesi, kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Belediyenin açıklamasında, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, yolda olan, dışarıda kalan veya ihtiyaç duyan vatandaşların da unutulmadığı belirtilerek, ilçedeki tüm Beykoz lokantalarının vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunmak üzere açık olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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