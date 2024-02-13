İstanbul'da 20 yıl önce öldürülen bebek davasında baba tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da 20 yıl önce öldürülen bebek davasında baba tutuklandı

İstanbul'da üç kardeş, babalarının 20 yıl önce öldürdüğü ve gömdüğü 15 aylık kardeşlerini ihbar ettikleri gerekçesiyle yargılanan baba Hüseyin K., duruşmada tutuklandı. Anne Ceyhan K. ise eşinin çocukları dövmediğini savundu.

13.02.2024 14:58
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İSTANBUL'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü ve olayı gizlemek için de bir arkadaşıyla beraber yetkililere haber vermeden gömdüğünü iddia etmesiyle yargılanan baba Hüseyin K. bugün Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuklandı. Duruşmada, anne Ceyhan K. de tanık olarak dinlendi. Anne Ceyhan K. eşinin çocuklarını dövmediğini söylerken Armağan bebeğin nasıl öldüğü sorusuna "Nazardan olabilir bilmiyorum" dedi.

Şimdilerde her biri 20'lerinde üç gencin olayı 2016 tarihinde polise ihbar etmesi sonrasında bebeğin gömüldüğü yer açılmıştı. Soruşturma sonucunda savcılık, polis ifadesinde çocuğun neden öldüğünü bilmediğini, ancak savcılıkta mezar yeri parası olmadığı için bebeği kendisinin gömdüğünü ileri süren baba Hüseyin K. (57) hakkında "Olası kastla çocuğunu öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açmıştı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin K. Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; şikayetçi çocukları V.K. ve Ö.K. de avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

İstanbul\'da 20 yıl önce öldürülen bebek davasında baba tutuklandı
Kaynak: DHA

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İstanbul, Mahkeme, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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