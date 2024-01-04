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İstanbul'da 2023 Yılında 361 Cinayet Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 2023 Yılında 361 Cinayet Olayı Aydınlatıldı

İstanbul'da 2023 yılında işlenen 361 cinayet olayında 393 kişi hayatını kaybetti. Cinayetlerle ilgili yapılan çalışmalarda 750 kişi gözaltına alındı ve 479 kişi tutuklandı. Cinayetlerin 229'u silahla, 88'i ise kesici delici aletlerle işlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 2023 yılında tüm cinayetleri aydınlatarak faili meçhul dosya bırakmadı.

İstanbul\'da 2023 Yılında 361 Cinayet Olayı Aydınlatıldı
04.01.2024 - 23:05,
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İSTANBUL'da 2023 yılında 361 cinayet olayında 393 hayatını kaybetti. Cinayet olaylarıyla ilgili 750 kişi gözaltına alınırken 479 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da 2023 yılında işlenen tüm cinayetler aydınlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet Büro Dedektifleri 2023 yılını faili meçhul dosya bırakmadan tamamladı. Yıl içerisinde İstanbul'da 361 olayda toplam 393 kişi hayatını kaybetti. Cinayetlerle ilgili yapılan çalışmalarda 750 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 479'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilenlerden 23'ünün kadın olduğu, 5 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

229 KİŞİ SİLAHLA, 88 KİŞİ İSE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

2023 yılında öldürülenlerden 72'si kadın 393 kişinin öldürüldüğü İstanbul'da, cinayetlerin 229'u silahla işlenirken 88'inde ise kesici delici alet kullanıldığı tespit edildi. Diğer olaylar ise kayıtlara yüksekten atma, boğma, sert bir cisim ile vurma, araç ile çarpma olarak kayıtlara geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri 2021 yılı ve 2022 yılında yaptıkları çalışmalarda da yüzde yüz aydınlatma başarısı göstermişlerdi. 2021 yılında 294 olayda 326 kişi öldürülürken, 2022 yılında 324 olayda 344 kişi öldürülmüştü. 2023 yılında da meydana gelen tüm cinayetlerin faillerinin tespit edilmesiyle Cinayet Büro Amirliği faili meçhul dosyası olmadan yılı kapatmış oldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da 2023 Yılında 361 Cinayet Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika
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