İstanbul'da 21 Yeni Kreşin Toplu Açılışı Gerçekleştirildi

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin çeşitli bölgelerinde yapımı tamamlanan 21 kreşin toplu açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 3-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerini sağlamak ve nitelikli eğitim sunmak amacıyla 21 Yuvamız İstanbul Kreşi'ni hayata geçirdi. Yaklaşık 2 bin çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sunan kreşlerin resmi açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı. Törene, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye olarak çocuklara, onları çağın ilerisine taşıyacak eğitimi sunmayı hedeflediklerini vurguladı. İmamoğlu, çocukların eğitimine yönelik gerçekleştirilen projelere öncelik tanıyacaklarının da altını çizdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise İstanbul'da eğitim gören çocuklar için hayata geçirilen 21 yeni kreşin eğitime yönelik büyük bir adım olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkürlerini ileten Balcıoğlu, "İstanbul'umuza kazandırılan 21 yeni kreşin toplu açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin son 5 yılda şehir genelinde 160'a yakın yeni kreş kazandırmış olması, çocuklarımıza ve eğitim geleceğimize verilen önemin bir göstergesidir. Bu tür yatırımlar, her çocuğun kaliteli bir eğitim alabilmesi için hayati öneme sahiptir" diye konuştu.