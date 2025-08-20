İstanbul'da 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Esenyurt'ta yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Ekim 2023'ten itibaren cezaevi firarisi olarak aranan K.K'nin Esenyurt'ta olduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan K.K, Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Yapılan çalışmada, 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.