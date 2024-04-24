İstanbul\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Güncel

(İSTANBUL) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'un en büyük açık hava aktivite park alanlarından biri olan Kemerburgaz Kent Ormanı'nda binlerce çocuk ve aileleriyle birlikte büyük bir coşkuyla kutlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı ilk yılda vatandaşa kazandırılan Kemerburgaz Kent Ormanı, 7'den 70'e İstanbullulara unutulmaz bir gün yaşattı. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu 23 Nisan kutlamaları kapsamında; çocuklar DJ performansları ile yerinde durmazken, Bubble Show, Sokak Oyunları ve Yarışmalar, Bando Takımı, İllüzyon ve Tiyatro Gösterileri ile birlikte günün her anını dolu dolu geçirdiler.

Minikler etkinliklerin yanı sıra; tenis, atletik oyunlar gibi birbirinden çeşitli spor aktiviteleriyle de fiziksel gelişimlerine katkıda bulunurken aynı zamanda resim, kum boyama, rüzgar gülü yapımı gibi sanat atölyeleri ile birlikte de hem eğlendiler hem öğrendiler. Günün en heyecanlı ve nefeslerin tutulduğu dakikalarından biri ise ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok başarıya imza atan milli sporcu, motokros şampiyonu Şakir Şenkalaycı ve çocuk öğrencileriyle birlikte yaptığı şov oldu.

İBB Kültür, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, İETT, İstGüven, HalkSüt, 153 Çözüm Merkezi, Halk Ekmek ve Yuvamız İstanbul birimlerinin de destekleri ile bayram coşkusunu birlikte yaşayan Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Merve Öztopaloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletirken katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti.