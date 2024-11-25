İstanbul'da 25 Kasım Etkinlikleri Nedeniyle Metro İstasyonları Kapatıldı

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Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/ Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nın geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği dün yaptığı yazılı açıklamayla 25 Kasım'da bazı metro seferlerinin geçici süreyle kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, "İlimizde açık alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ile ilgili, 24.01.2024 tarihli '2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergahları' başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur'una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 adet alan belirlenmiştir. Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlik ile ilgili, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiş, yapılmak istenilen etkinlik ile ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığı belirlenmiştir. Beyoğlu ilçesi Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve çevresi, tarihi ve turistik mekanlar, ibadethaneler, yabancı konsolosluk ve temsilciliklerin yerleşkelerin bulunması ve yerli-yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, müessir olayların önceden önüne geçilmesi amacıyla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yapılabilecek güzergahlar arasında yer almamaktadır. Konu ile ilgili yapılabilecek bir etkinliği gerçekleştirecek grup ve şahıslar ile diğer grup ve şahıslar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi.

Konuyla ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.