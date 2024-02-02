 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul\'da 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da yapılan 7 ayrı operasyonda '10 numara yağ' olarak bilinen 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

02.02.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da 5 ilçede yapılan 7 ayrı operasyonda '10 numara yağ' olarak bilinen 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda kaçak akaryakıt üreten 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5 - 31 Ocak arasında Başakşehir, Silivri, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli'de akaryakıt kaçakçılarına yönelik 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasadan toplanan atık madeni yağlarla, yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırıp işleme tabii tutarak oluşturulan ve halk dilinde '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt üreten 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu deerlendirilen toplam 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Hukuk, Enerji, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 16:44:17. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement