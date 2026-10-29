İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki tören ve tören geçişi nedeniyle Vatan Caddesi çift yönlü kapanırken sürücüler alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gerçekleştirilecek kutlama töreni ve tören geçişi dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren kapatılan cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sürücüler, program bitimine kadar İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

Bu kapsamda, Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı, D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden, 10. Yıl, Oğuzhan, Ordu, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin caddelerinden, Edirnekapı'dan, Hal Yolu'nun güney istikametinden, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne giriş olmayacak.

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de Vatan Caddesi'ne katılım olmayacak. Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıAdnan MenderesVatan CaddesiİstanbulOtomobilGüncelTörenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli’de tır eylemi: Şoförler Schengen kuralı yüzünden Avrupa’ya çıkışı durdurdu Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli'de tır eylemi: Şoförler Schengen kuralı yüzünden Avrupa'ya çıkışı durdurdu
Belediye işçileri birbirine girdi Kaldırımda meydan kavgası Belediye işçileri birbirine girdi! Kaldırımda meydan kavgası
Lise öğrencisinin “okula gelmeyin, kötü şeyler olacak“ mesajı ortalığı karıştırdı Lise öğrencisinin "okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" mesajı ortalığı karıştırdı
07:23
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında
07:01
Hindistan’da dev dalgalar sokakları yuttu 180 binden fazla kişi tahliye edildi
Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi
06:59
ABD’ye kaçan Bolsonaro kendisini “Brezilya’nın lideri“ ilan etti
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
03:24
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
02:31
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 08:03:33. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android